Basket: après un problème de parquet, une infection virale perturbe le championnat d'Europe U18

Après une infection virale qui a touché six équipes et une douzaine de joueurs, les matchs du championnat d'Europe FIBA U18 (qui prend place à Niš, en Serbie) ont repris ce mercredi. La compétition comporte 16 équipes, et se joue entre le 22 et le 30 juillet.

Un championnat d'Europe FIBA U18 en Serbie qui cumule problème sur problème. Après les parquets glissants et la propagation d'une infection virale, les matchs de ce mercredi ont bien repris. Cette infection a touché six équipes, dont l'Espagne et la Slovénie, et une douzaine de joueurs. Les personnes infectées souffraient notamment de douleurs abdominales, de fièvres et de diarrhées.

La FIBA a donné aux équipes touchées l'opportunité de reporter leurs matchs mais aucune n'a accepté.

Un problème de plus, après les parquets glissants

Avant l'infection virale, le championnat d'Europe FIBA U18 s'était déjà distingué (pour une mauvaise raison) par ses parquets glissants, qui ont causé de multiples blessures à plusieurs joueurs. Lors du match Turquie - Pologne, les joueurs n'avaient tenté aucun tir lors des dernières minutes à cause de l'humidité et de l'absence d'air conditionné, et ont ensuite boycotté la fin de match. En outre, le Polonais Jakub Szumert, qui avait perdu conscience lors d'un entraînement, ne jouera plus pour le reste de la compétition.

La FIBA se veut optimiste pour la suite : ''Certains membres des équipes sont toujours affaiblis par l'infection mais la majorité de ceux qui ont été touchés ont soit guéri, ou sur le point de se rétablir totalement.''

La Fédération de Serbie de basket-ball, la FIBA et les organisateurs locaux se réservent notamment le droit de reporter les matchs, s'ils le jugent nécessaire, pour la suite et la fin de la compétition.