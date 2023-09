Basket: Boris Diaw va sortir de sa retraite, à 41 ans

A 41 ans, Boris Diaw a décidé de sortir de sa retraite pour reprendre une licence en Départementale 3, avec un objectif bien précis: jouer la Coupe des Landes avec Biscarrosse. C'est ce qu'il a confié jeudi au quotidien régional français Sud-Ouest.

Boris Diaw a bien pris sa retraite à l'issue de la saison 2017-2018 avec Levallois. Pourtant, l'ancien international français a décidé de reprendre sa carrière pour un nouveau défi: jouer la Coupe des Landes avec Biscarrosse. Le champion NBA 2014 avec les San Antonio Spurs ne veut pas faire simplement acte de figuration, il veut remporter le trophée: ''J’ai toujours convoité ce titre, même si j’ai eu la chance d’en avoir d’autres dans ma carrière. C’est le Graal pour un Landais, et à la base, je suis quand même Landais!'' a t-il confié à Sud-Ouest.

Un dernier défi

Après plus de six années passées à Mont-de-Marsan pendant son enfance, c'est l'envie de jouer avec ses amis qui motivent Boris Diaw à poursuivre cet objectif, et ce retour.

Cependant, Boris Diaw et ses coéquipiers ne participeront pas à tous les matchs, mais seront plutôt en soutien des seniors.

A 41 ans, Boris Diaw, manager général de l'équipe de France de basket, va donc s'offrir de nouveaux frissons avec un beau défi et un nouveau titre à conquérir après l'Euro 2013 et le titre NBA 2014 avec les Spurs.