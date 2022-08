Basket: "Ce cinq de départ ne fonctionne pas", Collet annonce du changement chez les Bleus

Malgré la très large victoire (95-60) contre la République Tchèque ce mercredi soir en qualification pour la Coupe du monde 2023, Vincent Collet ne s’est pas montré satisfait de l’entame des matchs de ses hommes. À quelques jours du début de l’Eurobasket (1er-18 décembre), le sélectionneur des Bleus assure qu’il va procéder à des ajustements.

Ne comptez pas sur Vincent Collet pour se reposer sur le très gros écart au tableau d’affichage. Bien au contraire. À l’issue de la large victoire de l’équipe de France contre la République tchèque ce mercredi soir à Bercy en qualification pour la Coupe du monde 2023 (95-60), le sélectionneur des Bleus a déploré la mauvaise entame de match de ses hommes. Devant leur public, les vice-champions olympiques ont eu du mal à démarrer et étaient même menés de quatre points à la pause.

"Il faut absolument qu’on fasse mieux. On va réfléchir comment. Est-ce que c’est en changeant l’équilibre du cinq ? C’est possible. C’est même très probable, a assuré Collet après la rencontre. Il faut aussi faire preuve de plus de patience offensivement en début de match. Défensivement, on est assez attentistes au début."

Collet: "On va essayer de rééquilibrer tout ça"

Au micro de BeIN Sports, le sélectionneur de l’équipe de France s’est montré encore plus catégorique au sujet du cinq mis sur le parquet au début du match (Heurtel, Fournier, Luwawu-Cabarrot, Yabusele, Gobert. "Clairement, ce cinq de départ ne fonctionne pas bien ensemble. On a des largesses défensives et offensivement, on est très impatients. On va essayer de rééquilibrer tout ça. On va réfléchir, mais je pense que c’est important de le changer."

Alors que la campagne de qualification pour le Mondial 2023 est très bien engagée (1ère place du groupe avec six victoires en sept matchs), les Bleus n’ont plus qu’une rencontre pour procéder à des ajustements: ce samedi contre la Bosnie Herégovine, une nouvelle fois en qualification pour la Coupe du monde. Les coéquipiers d’Evan Fournier feront ensuite leur entrée en lice dans l’Eurobasket contre l’Allemagne, jeudi 1er septembre.