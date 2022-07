Basket: quatre frères Antetokounmpo présélectionnés par la Grèce pour l'Euro

La star de la NBA Giannis Antetokounmpo et trois de ses frères font partie des 23 joueurs présélectionnés, mardi, par Dimitris Itoudis en vue de l'Eurobasket et les qualifications pour la Coupe du monde avec la Grèce.

Giannis et Thanasis jouent pour les Bucks de Milwaukee, Alex vient de s'engager avec le Wisconsin Herd, équipe de G League affiliée aux Bucks, tandis que Kostas est libre depuis la fin de son passage par l'Asvel Lyon-Villeurbanne.

Des débuts pour Alex

Depuis 2014, Giannis (27 ans) a porté 49 fois les couleurs de l'équipe nationale, Thanasis (30 ans) compte, lui, 39 sélections, Kostas (24 ans) possède 10 capes avec la Grèce alors que le cadet, Alex (20 ans), va faire ses débuts pour son pays.

En août, l'équipe grecque, issue de ce groupe de 23 joueurs dont le naturalisé Tyler Dorsey (Dallas Mavericks), va défier l'Espagne, la Géorgie, la Pologne et la Turquie en match amical. Dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2023, elle affrontera la Serbie le 25 août et la Belgique trois jours plus tard.

Parmi les 23 joueurs retenus figurent les cadres Nick Calathes (33 ans, Barcelone), Kostas Papanikolaou (31 ans, Olympiakos) et Kostas Sloukas (32 ans, Olympiakos) et le jeune pivot de 25 ans Georgios Papagiannis (2,20 m et 125 kg).

Une mise en bouche avant l'Eurobasket (1er - 18 septembre) que la Grèce débutera à Milan, dans le groupe C composé de l'Estonie, l'Ukraine, la Grande-Bretagne, l'Italie et la Croatie.