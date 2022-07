Basket: Diaw confirme l'absence d'Embiid pour l'Euro

Opéré d'une blessure à la main, Joël Embiid, naturalisé français, ne sera pas remis pour l'Euro, en septembre. Le manager général de l'équipe de France, Boris Diaw, a confirmé son forfait à L'Equipe

Joël Embiid ne fera pas ses débuts avec l'équipe de France à l'Euro, du 1er au 18 septembre prochain. Opéré de la main, le pivot des Sixers de Philadelphie, fraîchement naturalisé français, est insuffisamment remis: "Il aurait bien voulu jouer cet été s'il n'avait pas été blessé. Mais il a subi une opération de la main et n'a pas repris le basket", a précisé Boris Diaw à L'Equipe.

Dès dimanche, le groupe France déutera sa préparation au Palais des sports de Nanterre, avant de disputer six matchs à partir du 7 août, avec quatre amicaux et deux de qualifications au Mondial 2023. Ces deux derniers auront lieu le 24 août à Paris, face à la République tchèque, et le 27 à Sarajevo, face à la Bosnie-Herzégovine.

Quelques détails à régler pour la naturalisation

"Sa demande de naturalisation a été acceptée, a confirmé l'ancien capitaine des Bleus. On sait qu'il est encore dans l'attente d'un passeport français. Lorsqu'il l'aura obtenu, il pourra entamer les démarches et faire sa demande de licence FIBA pour l'équipe nationale." L'entraîneur des bleus semblent confiant. Reste à savoir quand Joël Embiid pourra faire ses débuts avec la tunique bleue.