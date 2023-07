Basket: espoir de Vichy-Clermont (Pro B), Issa Touré est décédé à 17 ans

La JA Vichy-Clermont annonce ce dimanche matin la disparition de son jeune espoir Issa Touré, décédé de manière accidentelle. Âgé de 17 ans, le meneur évoluait dans l’équipe U18 France.

La Pro B est en deuil. Comme annoncé par son club de la JA Vichy-Clermont, le jeune Issa Touré, qui faisait partie du centre de formation, est décédé à l’âge de 17 ans. Sans en préciser les causes précises de sa disparition, sa formation évoque un "décès accidentel".

"Issa était un jeune plein d’ambition, toujours souriant et apprécié par tous ses coéquipiers et membres du club"

"L’ensemble des dirigeants, salariés, joueurs, supporters, bénévoles, souhaitent présenter à sa famille et ses proches leurs plus sincères condoléances, écrit Vichy dans un communiqué. Issa était un jeune plein d’ambition, toujours souriant et apprécié par tous ses coéquipiers et membres du club". Après deux saisons en U15, il venait de boucler son deuxième exercice avec les U18, affichant 192 points marqués en 19 matchs, soit une moyenne de 10,1 points inscrits par rencontre.

Une cagnotte a été lancée pour soutenir la famille et financer les frais d’obsèques. Une heure après avoir été relayée par la JA Vichy-Clermont, elle dépassait déjà 1000 euros. Son club, qui a terminé 8e de la dernière saison en Pro B, précise par ailleurs qu’un hommage sera rendu au meneur au début la saison prochaine.