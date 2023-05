Basket: l'Asvel remporte la Ligue féminine après une finale très serrée, Tony Parker aux anges

Les joueuses de Lyon-Villeurbanne ont été sacrées ce lundi championnes de France en venant à bout de Villeneuve d'Ascq (74-68) en match d'appui des finales de la Ligue féminine de basket. De quoi ravir leur président Tony Parker, présent à l'Astroballe.

Un nouveau titre pour l'Asvel, mais cette fois chez les femmes. Les basketteuses de Lyon-Villeurbanne ont été sacrées ce lundi championnes de France en venant à bout de Villeneuve d'Ascq (74-68) en match d'appui des finales de la Ligue féminine de basket. Après 2019, il s'agit du deuxième titre des Lyonnaises, emmenées par une immense Sandrine Gruda (18 points) et une Marine Johannes au rendez-vous (16 points) dans ce match 3 disputé à l'Astroballe.

"Je suis tellement fier des filles"

Quatre ans après son premier titre, l'Asvel féminin revient au sommet du basket français. Les joueuses de David Gautier, qui frappe un grand coup pour sa première saison sur le banc villeurbannais, signent même un doublé retentissant après avoir remporté l'Eurocoupe. De quoi ravir Tony Parker, le président de l'Asvel. "Champion de France, c'est énorme. Je suis tellement fier des filles, a-t-il réagi sur Sport en France. Elles sont allées le chercher. Ce n'est pas facile. C'était une longue saison. Mais ça finit sur une bonne note, à domicile, devant notre public. C'est énorme."

"Elles ont envie de gagner. On a beaucoup de joueuses d'expérience et elles sont toutes venues ici pour gagner un titre. On l'a fait", a complété l'ancien meneur de l'équipe de France, désormais au Hall of Fame de la NBA. Avant d'encenser Marine Johannes, dont il portait le maillot lors de son interview d'après-match: "C'est une joueuse spéciale. On a vraiment une relation spéciale. Je suis vraiment content pour elle. Elle le mérite, comme toute l'équipe. Deux trophées, ça fait du bien. Mais ce n'est que le début. Il faut qu'on continue".