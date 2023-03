Basket: l'entraîneur d'Orchies mis en examen pour viol et suspendu par son club

Le parquet de Caen a confirmé l'ouverture d'une information judiciaire contre l'entraîneur de l'équipe masculine de basket du club nordiste d'Orchies. Accusé de viol par une ancienne joueuse, alors mineure, lors de son passage au pôle espoir de Caen, le technicien a été suspendu par son club le temps de cette procédure.

L'entraîneur de l'équipe masculine de basket d'Orchies (NM1, 3e division), Ludovic Pouillart, a été mis en examen pour viol et suspendu de ses fonctions, a-t-on appris jeudi auprès du parquet de Caen et de son club.

Contacté par l'AFP, le procureur de Caen, Joël Garrigue, a indiqué que le parquet avait, dans cette affaire, ouvert "une information judiciaire du chef de viol par personne ayant autorité sur la victime, concernant des faits commis entre 2002 et 2004", se refusant à tout autre commentaire.

Plus les conditions pour "évoluer dans un climat serein et de sécurité"

Selon le président d'Orchies, Frédéric Szymczak, M. Pouillart a été mis en examen pour viol sur mineure, qu'il est venu lui annoncer de lui-même. Il a dans la foulée été suspendu par son club dès mercredi.

"Le Basket Club d’Orchies a décidé de suspendre Ludovic POUILLART de ses fonctions d’entraineur de l’équipe professionnelle Masculine (NM1), à compter de ce jour et ce jusqu’à nouvel ordre, a confirmé l'équipe nordiste via un communiqué publié sur son site. Cette décision fait suite aux révélations parues dans la presse annonçant l’ouverture par le Tribunal judiciaire de Caen d’une information judiciaire et d’une mise en examen de Monsieur Ludovic Pouillart.

Et de préciser: "Le Président, Frédéric Szymczak, après avoir écouté toutes les parties prenantes du club, a considéré que les conditions n’étaient plus réunies pour que le Basket Club d’Orchies puisse continuer d’évoluer dans un climat serein et de sécurité."

Une ancienne joueuse l'accuse de viol

Cité par l'AFP, Frédéric Szymczak a rappelé son attachement à la présumption d'innocence. Mais le président du club d'Orchies a préféré acter la mise en retrait du technicien le temps de cette affaire.

"Je ne l'accuse de rien, il reste présumé innocent. Mais j'ai considéré qu'il était préférable pour l'image du club, et pour que notre entraîneur puisse assurer sa défense, de le mettre à pied provisoirement", a ainsi estimé le dirigeant du club sité dans le département du Nord.

D'après le quotidien 20 Minutes, qui a révélé l'affaire, Ludovic Pouillart est accusé de viol par une de ses anciennes joueuses, alors mineure, lorsqu'il était chargé du pôle espoir de Caen.