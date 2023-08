Basket: "L’impression que c’était l’inspecteur Gadget", Collet ravi pour Batum avant le Mondial

Vincent Collet est ravi du succès bleu face à la Lituanie (90-72) ce soir à Orléans. Cela présage selon lui d’un réveil dans deux jours à Vilnius. Il a aussi salué la performance de ses anciens Nando de Colo et Nicolas Batum.

Vincent Collet, avant la rencontre vous vouliez voir à quoi allait ressembler la cohésion de groupe face à un adversaire plus fort. Offensivement est-ce que c’était l’un des matchs les plus aboutis depuis longtemps?

Oui, je le pense aussi. On a eu une bonne lecture des différentes défenses en pick and roll. On a plutôt joué juste hormis peut-être en début du match où on était peut-être impatients, en ratant quelques tirs ouverts. C’est le moment où on a le moins bien joué offensivement. Derrière, cela s’est bien amélioré. La consistance défensive n’a que peu faiblie. En première période, on a eu un mauvais contrôle du rebond mais c’est globalement un match très positif. C’est intéressant parce que cela va provoquer une réaction de nos adversaires et nous donner le match que j’attends à Vilnius. Pour cette fois cela sera un match très difficile où on pourrait même connaitre notre première tempête à Vilnius.

Vous attendiez-vous à un tel écart?

J’ai beaucoup de respect pour la Lituanie. Elle peut mieux jouer. On sait qu’ils sont meilleurs que cela. Le match de vendredi sera différent et de ce point de vue-là très intéressant. Si on peut les faire déjouer comme on l’a fait ce soir cela serait un enseignement très positif.



On a vu des systèmes longs. Etes-vous satisfaits de voir ces systèmes en match?

Je suis toujours satisfait quand mes joueurs ont des tirs ouverts. Ce ne sont pas forcément des systèmes longs. Ce qui a changé c’est que la continuité existe. A chaque fois qu’on a donné la balle à Fall en deuxième période, ils ont doublé et on a su renverser par exemple. On a trouvé des décalages. On a bien utilisé ce qu’on savait de la Lituanie avec ses extérieurs qui peuvent souffrir face à notre vitesse.

Parlez-nous de la performance de Nando de Colo et Nicolas Batum?

Ce soir c’était d’abord le match des tauliers. Comme il y avait l’Envie de Johnny Hallyday à l’échauffement cela les a inspirés. Nicolas? J’ai retrouvé un joueur que j’ai bien connu. A la mi-temps je lui ai demandé quel âge il avait. Son abattage en première mi-temps!

Il a eu trois minutes où tu avais l’impression que c’était l’Inspecteur Gadget, il sortait les bras quand il fallait. C’était impressionnant. Nando (De Colo) a été remarquable en fin de second quart-temps. Il a joué avec justesse, deux trois actions clutch. En deuxième période pareil. Il a relancé l’équipe avec beaucoup de justesse. Il parle beaucoup aux autres. On essaye de compenser notre manque d’entrainement par cette communication pour que tout le monde trouve sa place et soit coordonné. C’est un rôle de grand frère.