Basket: la NBA "probablement de retour à Paris l'an prochain", rassure son patron Adam Silver

La NBA sera "probablement de retour à Paris l'an prochain", a indiqué son patron Adam Silver lors d'une table ronde avec quelques médias mercredi, à la veille du match délocalisé en France, entre Detroit et Chicago.

"Ce (mercredi) matin, (nous) avons eu la chance de nous entretenir avec le président Emmanuel Macron (...) Nous lui avons dit à quel point nous avions hâte de nous rendre à Paris pour les Jeux olympiques (en 2024), et nous serons probablement - je n'ai pas encore établi de plans - de retour ici l'an prochain pour un autre match de saison régulière", a révélé Adam Silver.

Le match entre Detroit et Chicago, jeudi (21h) à Paris Bercy, sera la deuxième rencontre de NBA délocalisée à Paris après celle entre Milwaukee et Charlotte, en 2020. Le plus grand championnat de basket-ball du monde pourrait donc organiser un troisième événement à Paris en l'espace de quatre ans, un signe supplémentaire de son ouverture vers le monde.

"Il y a 25 ans, les équipes ne voulaient pas voyager, ne serait-ce que pour des matches amicaux de pré-saison, a tenu à rappeler Adam Silver. Pour les entraîneurs, c'était une distraction, ça interférait avec la saison régulière. C'est très différent maintenant, notamment parce que 25% des joueurs de la Ligue sont nés hors des États-Unis. Nos meilleurs joueurs sont Européens."

Cette nouvelle initiative s'inscrit également dans la volonté de la NBA de développer le marché français, l'un des plus importants outre-Atlantique. "C'est le pays N.1 en dehors de l'Amérique du nord qui produit le plus de joueurs en NBA", a noté Mark Tatum, adjoint du "commissionner".

Après les Bucks et les Hornets en 2020, puis les Pistons et les Bulls cette année, deux autres équipes pourraient donc débarquer à Paris. "Quand nous rentrerons, nous discuterons avec quelques autres équipes, pour savoir à quel point elles ont envie ou non de venir." Les dirigeants de la NBA ont aussi indiqué qu'une rencontre de Dallas devrait être organisée à Madrid prochainement, la ville où la star des Mavericks, Luka Doncic, s'est fait connaître en Europe, sous le maillot du Real.