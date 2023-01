Basket: "Wembanyama va être la NBA", les mots forts de DeRozan sur le phénomène du basket français

À la veille du NBA Paris Game entre les Chicago Bulls et les Détroit Pistons, DeMar DeRozan s’est montré extrêmement élogieux au sujet de Victor Wembanyama. Pour l'ailier-star des Bulls, le phénomène du basket français va marquer la NBA de son empreinte.

Les joueurs de NBA sous le charme de Victor Wembanyama, épisode 1455463. Présent en France pour défier les Détroit Pistons avec les Chicago Bulls ce jeudi soir lors du NBA Paris Game à l’Accor Arena (21h), DeMar DeRozan a livré son analyse sur le phénomène du basket français, annoncé comme le futur N°1 de la draft en juin prochain.

"Wembanyama va être la NBA. Il va être incroyable, s’est enflammé l'ailier des Bulls, All Star à cinq reprises depuis le début de sa carrière et membre de la All-NBA Second Team (le deuxième meilleur cinq majeur de l’année) la saison passée. Avec juste ce que j’ai vu de lui ces derniers mois, c’est un joueur qui peut changer de nouveau le visage de la ligue."

Les Pistons impatients de le voir débarquer en NBA

Eux aussi présents sur le sol français à l’occasion du NBA Paris Game, les joueurs des Pistons s’étaient également montrés extrêmement élogieux au sujet du joueur de Boulogne-Levallois.

"Dès qu’il arrivera en NBA, il aura un impact sur le jeu. Ce sera intéressant de le voir", a indiqué Saddiq Bey mardi. "J’ai entendu dire qu’il sera génial. Je ne sais pas dans quelle franchise il va se retrouver, mais cette équipe sera grandement améliorée avec ce joueur", a appuyé Bojan Bodganovic, actuel meilleur marqueur des Pistons. C’est ce qu’on appelle faire l’unanimité.