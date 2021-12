Basket: le capitaine de Tours écarté après une violente altercation avec son entraîneur

Brillant troisième de Pro B, le TMB (Tours Métropole Basket) fait sans son capitaine, Ahmed Doumbia, depuis le 18 octobre. L’international guinéen, a eu une violente altercation avec Pierre Tavano, son entraîneur, lors d’un match de Coupe de France contre l’Elan Béarnais. Depuis, Doumbia n’a plus rejoué une seule minute et ne peut désormais plus s’entraîner.

S’il n’est pas rare de voir des joueurs "coupés" dans le jargon basket, c’est-à-dire être licenciés ou parture sur rupture du contrat à l’amiable, la situation d’Ahmed Doumbia interpelle, tant le dossier s’est enlisé depuis deux mois. Le joueur et son entraîneur, Pierre Tavano, ont eu une altercation sur le banc lors d’un match de Coupe de France le 18 octobre dernier. Des mots forts, comme il en existe régulièrement sur les bancs de touche, mais dont les conséquences s’éternisent et prennent de l’ampleur.

Mis à pied par le club

Mis à l’écart pendant une semaine, comme l’a rapporté la Nouvelle République, Doumbia a retrouvé l’entraînement mais n’a plus jamais rejoué depuis. Lors des derniers matchs, l’ailier formé à Bordeaux était en tenue, s’échauffait mais est finalement resté sur le banc. Sur le papier, cela pouvait s’apparenter à un choix sportif. Mais depuis deux semaines, Ahmed Doumbia a été mis à pied par son club. Il n’a plus accès aux entraînements ni aux matchs.

L’international guinéen avait pourtant joué trois matchs avec près de 30 minutes jouées à chaque fois et des statistiques honorables (11 points, deux rebonds, trois passes). Arrivé en 2018 en provenance du club voisin de Blois, Doumbia portait le brassard jusqu’ici du Tours Métropole Basket. Un capitaine réputé pour son tempérament, choisi par Pierre Tavano, qui est le coach tourangeau depuis 2016. L’ancien adjoint historique de Vincent Collet au Mans, à l’ASVEL et à Strasbourg pendant 15 ans, est l’artisan du retour du TMB au premier plan. Tours a retrouvé l’été dernier la Pro B, le deuxième échelon national, après plus de 23 ans d’attente.