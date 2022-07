Basket: le meneur américain Marcus Keene rejoint la SIG Strasbourg

Après la signature du pivot Bodian Massa et l’officialisation du retour de prêt de Lucas Beaufort, la SIG Strasbourg officialise ce vendredi l’arrivée de Marcus Keene pour une saison.

La SIG continue de se renforcer. Après la signature du pivot Bodian Massa et l’officialisation du retour de prêt de Lucas Beaufort, Strasbourg a officialisé ce vendredi la signature pour une saison du meneur Marcus Keene (27 ans, 1,76m), qui arrive en provenance de Varese. Meilleur marqueur en Italie la saison passée, l'Américain a reçu un grand nombre de sollicitations à l'intersaison, avant de rejoindre l'Alsace.

"On avait besoin d’un leader en attaque qui soit capable de prendre de grandes responsabilités. Il a démontré les dernières années qu’il était un excellent scoreur, confie son nouveau coach Lassi Tuovi dans un communiqué. C’est un joueur très humble, à l’image des joueurs que nous avons recrutés dernièrement. Je m’attends à avoir un grand bosseur qui vient avec la volonté de s’améliorer chaque jour. Marcus Keene est un pur compétiteur donc je pense qu’on verra de l’enthousiasme sur le terrain avec lui. Son état d’esprit colle parfaitement aux valeurs de notre équipe."

Quelques matchs en G-League

Passé par l'université de Youngstown State, Marcus Keene a fini sa formation avec l’Université de Central Michigan où il a explosé aux yeux des suiveurs du sport universitaire. Meilleur marqueur de NCAA lors de cette saison 2016/17 avec 30pts de moyenne en 32 matches, il a ajouté 4,9 passes et 4,5 rebonds à sa ligne statistiques. Véritable gâchette, il a fait les summers leagues 2017 avec les Wizards de Washington avant de débuter sa carrière professionnelle en Italie, puis de revenir aux États-Unis et en G-League avec la franchise de Memphis.

Le globe-trotter est ensuite retourné en Europe après un crochet en Corée avec Jeongu et à Taiwan. Sous les couleurs du Kalev Kramo, il a su se montrer dominant et surtout a confirmé son statut de sniper en finissant meilleur marqueur de VTB League (20pts/match), all Star et vainqueur de la coupe d’Estonie puis du championnat avec le club.