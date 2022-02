Basket: les Bleues qualifiées pour le Mondial 2022 malgré leur défaite face au Nigeria

L'équipe de France féminine de basket a décroché ce vendredi son ticket pour la Coupe du monde 2022 en Australie. En dépit d'un revers face au Nigeria 67-65, les joueuses de Jean-Aimé Toupane sont assurées de terminer dans les premières place de leur groupe.

L'équipe de France féminine de basket a obtenu son billet pour le Mondial 2022 malgré sa défaite face au Nigeria 67-65 lors du tournoi de qualification, vendredi à Belgrade. Les Bleues, médaillées de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo en 2021, sont assurées de terminer à l'une des trois premières places de leur groupe et participeront à la Coupe du monde organisée du 22 septembre au 1er octobre en Australie. Elles ne peuvent en effet plus être rattrapées par le Mali, qu'elles ont battu jeudi (77-67) et qui s'est de nouveau incliné contre la Chine (84-64), vendredi.

Les Bleues ont souffert

Après un premier match très compliqué, les joueuses de Jean-Aimé Toupane ont encore connu d'énormes difficultés face aux championnes d'Afrique en titre. Bousculées par l'agressivité adverse en défense, elles ont souffert d'imperfections et d'un énorme manque de réussite dans le secteur offensif (39,06% de réussite). Il reste une dernière rencontre à disputer pour les Françaises dans ce tournoi de qualification, dimanche contre la Chine, qui a elle aussi validé son ticket pour le Mondial.