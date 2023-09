Basket: l'ancien international français Ludovic Vaty est mort à l'âge de 34 ans

Après avoir été victime d'une crise cardiaque mardi, et placé dans le coma ensuite, Ludovic Vaty est décédé à l'âge de 34 ans ce vendredi. Il avait été champion d'Europe U16 et U18, et ancien international avec les A. Le pivot souffrait d'une cardiomyopathie.

Ludovic Vaty, ancien champion d'Europe U16 et U18, et ancien international avec les A avec 9 sélections, est décédé à l'âge de 34 ans. Il avait été placé dans le coma après une crise cardiaque survenue mardi lors d'un entraînement. Le pivot jouait au Toulouse olympique aérospatiale club (TOAC) en Nationale masculine 2. Son décès a été annoncé sur les réseaux sociaux par les comptes officiels de l'équipe de France, mais également de Gravelines Dunkerque, où il a joué deux saisons.

De la même génération que Nicolas Batum

Nicolas Batum était déjà très touché lorsqu'il a appris que Vaty était dans le coma: ''C'était très compliqué de jouer aujourd'hui. Je n'étais pas apte mentalement, pas concentré à 100%. Tu penses à sa mère, ses enfants. On a vécu tellement de choses. Ludo, c'est le frangin, notre roc, notre pivot aux mains en or. S'il n'avait pas eu ce problème, il aurait dû faire une grande carrière" a déclaré Batum jeudi après la victoire contre l'Iran (82-55).

La réaction de Jean-Pierre Siutat

"Comme tout le reste du groupe France, j’ai été particulièrement choqué d’apprendre cette terrible nouvelle. Ludovic, avec Nicolas Batum, a été un joueur essentiel au sein d’une génération 88-89 qui a marqué l’histoire du basket français. [...] Nous savons tous à quel point le basket était important pour lui. Au sein de l’Équipe de France, ici à Jakarta, nous sommes nombreux à l’avoir côtoyé. Comme dirigeant, entraîneur, coéquipier, kinésithérapeute. Nous gardons tous le souvenir d’un homme doté d’un immense talent sur le terrain et d’une grande gentillesse en dehors. Aujourd’hui nous avons une pensée pour sa famille et ses proches et leur adressons nos plus sincères condoléances." a déclaré ce vendredi Jean-Pierre Siutat, président de la Fédération française de basket-ball.