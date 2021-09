NBA: la star Giannis Antetokounmpo crée la surprise dans une petite ville de la Loire

Champion NBA 2021 avec les Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo était présent vendredi à Feurs (Loire), pour encourager son frère Kostas qui affrontait Fos-sur-Mer en match amical avec l'Asvel. Il avait été aperçu à Lyon quelques heures plus tôt.

Certains ont dû halluciner au moment de prendre place en tribunes. Vendredi, l’Asvel s’est inclinée en match de préparation face à Fos-sur-Mer (73-80), à Feurs (Loire), devant 1.300 spectateurs. Parmi eux, un champion NBA, venu en toute simplicité voir jouer les hommes de T.J Parker. Oui, Giannis Antetokounmpo était présent à Feurs, une ville de 8.000 habitants, pour encourager son frère Kostas, qui a quitté les Lakers cet été pour s’engager en faveur du champion de France en titre. Acclamé par la salle, le "Greek Freak" a pris le temps de signer des autographes et de poser pour des photos. Il avait été aperçu quelques heures plus tôt dans le centre de Lyon, en famille.

"Je l’ai vu avec sa femme et son bébé en train de se promener. Je me suis demandé si c’était vraiment lui parce que personne ne le reconnaissait. C'était bien lui. Il était cool et on a un peu parlé. Il m'a dit que c'était gentil de le supporter puis il m'a serré la main", a raconté au Progrès un étudiant qui l'a croisé alors qu'il allait faire ses courses.

Début de la nouvelle saison en octobre

Grand artisan du sacre des Milwaukee Bucks, le joueur de 26 ans s’est rendu le mois dernier à Athènes, sa ville natale, pour partager cette victoire avec ses proches et ceux qui l’ont vu grandir dans les quartiers populaires de la capitale. Antetokounmpo, fils d'immigrés nigérians arrivés en Grèce en 1991, est entré dans la cour des grands en juillet en portant son équipe vers son premier titre depuis 50 ans. MVP de la finale, il a réalisé réalisant l'une des performances les plus marquantes de l'histoire de la NBA lors du dernier match, avec 50 points au compteur. Une prestation digne des 55 points de Michael Jordan lors de la finale 1993.

La nouvelle saison de NBA commencera le 19 octobre, avec pour match d'ouverture, à l'Est, le duel entre les Bucks et les Brooklyn Nets, et un autre choc entre les Golden State Warriors et les Los Angeles Lakers à l'Ouest. Cette saison régulière s'achèvera le 10 avril, et laissera place ensuite à des barrages d'accession du 12 au 15 avril, avant le début des play-offs le 16.