Basket: une tribune fermée pour Gravelines-Dunkerque après la banderole insultante

Le club nordiste a été sanctionné de la fermeture d’une tribune et d’une amende de 1500 euros à la suite d’une banderole insultante déployée lors du match face au Portel le 5 novembre dernier.

Le BCM connaît sa sanction. Le 5 novembre dernier, les joueurs de JD Jackson s'imposaient 101 à 58 face au Portel dans l'Opalico, le derby du Nord. Mais, lors de la rencontre, les supporters les plus fervents du club, les Marin’s, avaient déployé une banderole insultante : "Bienvenue aux rats portelois". A la suite de la rencontre, les dirigeants portelois avaient interpellé la LNB. De son côté, le BCM par la voix de son directeur exécutif, hervé Beddeleem, avait présenté ses excuses sur Twitter : "Amis Portelois, cette banderole était déplacée et n’avait rien à faire dans nos travées. Au nom du BCM, toutes nos excuses à celles et ceux qu’elle a blessé."

Une amende et un match de suspension pour une tribune

Les sanctions sont donc tombées ce mercredi. Gravelines-Dunkerque a publié un communiqué sur son compte twitter indiquant la fermeture de sa tribune pour un match ainsi qu’une amende de 1500 euros à l’encontre du club : "Suite au déploiement d’une banderole par le Club des Supporters les Marin’s [...], le BCM a été convoqué devant la Commission Juridique et de Discipline de la Ligue Nationale de Basket. Celle-ci a sanctionné le BCM de la fermeture totale de la Tribune H à l’occasion de la rencontre BCM / Roanne du 17 décembre prochain, assorti également d’une amende de 1500 Euros."

Le BCM se cherche encore

Actuels 11è du championnat, les Gravelinois enchaînent le bon et le moins bon sur cette première partie de saison (4V-5D). Vaincus au buzzer à Lyon contre l’ASVEL lors du premier match de la saison (83-81), les joueurs de JD Jackson restent sur une défaite frustrante face à Nanterre (88-86) et une qualification en Coupe de France après une victoire 92-61 face à Nancy. Le BCM se déplacera à Cholet, actuel 17e du championnat, avant de recevoir Roanne (10e) sans une partie de leurs supporters.