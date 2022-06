Betclic Elite: Okobo va quitter l'ASVEL pour Monaco

En conférence de presse ce samedi après le nouveau titre de champion de France de l'ASVEL, Tony Parker a indiqué que son club allait devoir faire face à plusieurs départs, dont Elie Okobo, élu MVP de la finale.

Dans la foulée du titre de champion de France de l'ASVEL, Tony Parker a annoncé le départ d'Elie Okobo, désigné MVP de la finale. Selon Eurohoops, le meneur-arrière irait du côté de Monaco, battu ce samedi par le club de "TP" dans le match 5. L'ancien joueur des Phoenix Suns en NBA toucherait un salaire annuel de 700 000 euros.

"On va se faire piller. Quand on fait une bonne saison, c'est clair que l'on se fera piller on va perdre des joueurs majeurs comme Ekobo et Jones, a indiqué Tony Parker en conférence de presse. Il va falloir reconstruire mais c'est mon travail de trouver des talents pour rester compétitifs."

"Il faudra être forts dans le recrutement", lance Parker

Ce samedi, Elie Okobo a inscrit 20 points pour 9 passes décisives et 7 rebonds. Revenu en Europe cette saison, le Français n'a pas tardé à s'imposer comme un joueur clé. Son départ sera forcément préjudiciable. J'espère qu'un jour, quand nous aurons notre nouvelle salle (en 2023), quand nous pourrons augmenter notre budget, nous parviendrons à garder des joueurs comme Elie (Ekobo) et Chris (Jones) mais pour l'heure nous n'avons pas le choix, a ajouté Tony Parker. Il faudra être forts dans le recrutement pour défendre nos trois titres la saison prochaine".

En attendant, la "Vieille Dame" a ajouté un 21e titre de champion de France à son palmarès, le plus garni de l'Hexagone. Menée tout au long de la finale (1-0 puis 2-1) avant de pousser la Roca Team à la cinquième rencontre fatidique, l'ASVEL a poursuivi sa domination sur la scène nationale avec un triplé : 2019, 2021 puis 2022. En 2020, la saison avait été interrompue à cause de la pandémie de Covid-19 et aucune équipe n'avait été sacrée.