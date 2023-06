Euro de basket: cruelle fin pour l'équipe de France, qui échoue aux portes de la finale face à la Belgique

Les Françaises ont été battues en demi-finale de l'Euro par la Belgique 67-63, ce samedi à Ljubljana (Slovénie). Les Belgian Cats défieront l'Espagne en finale.

Défaite par le favori de la compétition (67-63), l’équipe de France de basket n’a pas fait le poids face à la Belgique, dernière équipe invaincue du tournoi, samedi, en demi-finale de l’Euro. Longtemps surclassées par la Belgique, les joueuses de Jean-Aimé Toupane n'accéderont pas à une sixième finale continentale consécutive.

Troisièmes du dernier Euro, les Belgian Cats, intraitables durant toute la compétition, se qualifient pour leur première finale européenne. Elles y affronteront l’Espagne, championne d’Europ 2019, tombeuse (69-60) de la surprenante Hongrie dans la première demi-finale de cet Euro.

Dans le sillage d’Emma Meesseman (24 points, dont 18 en première mi-temps, 6 rebonds, 5 passes, 4 interceptions) qui réalisait un début de match tonitruant face à des Françaises maladroites au tir, la Belgique enfonçait le clou dans le deuxième quart-temps et semblait se détacher inexorablement grâce à une belle adresse à trois points (9/18, 50% à la pause) et une plus grosse présence au rebond (13 rebonds offensifs, 14 points sur seconde chance).

Mais l'équipe de France haussait le ton dans le troisième quart-temps et réduisait l'écart, portée par les shoots primés d'Alexia Chartereau (13 points, 50% à 3 points). Profitant d’un gros passage à vide de la Belgique dans le quatrième quart-temps, les Bleues sont revenues à une possession d’écart, mais un déchet trop important les a empêchées d'égaliser et de concrétiser ce come-back qui paraissait encore improbable quelques minutes auparavant.

"Il nous a manqué de la constance, et une plus grande adaptation défensive, on aurait dû changer de défense plus tôt dans cette rencontre, relevait Sandrine Gruda (17 points, 4 rebonds). Mais il n'y a pas que ça, c'était aussi à nous de nous battre pour faire en sorte que la défense fonctionne. On est quand même tombées sur un gros morceau, c'est une équipe qui tourne bien. Mais il y a beaucoup de regrets, parce qu'on aurait pu prendre ce match."

Les joueuses de l'équipe de France joueront dès 17h dimanche pour la troisième place, avant la finale entre l'Espagne et la Belgique, programmée à 20h. "On va essayer de se remobiliser pour le match de demain, anticipait le sélectionneur sur BeIN Sports. Il faudra qu'on la mérite la médaille. Il ne suffit pas de le dire, il faudra qu'on la mérite. On va essayer d'aller la chercher."