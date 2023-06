Euro de basket: pourquoi la demie entre la France et la Belgique ressemble à une finale avant l'heure

En demi-finale de l’Euro, l’équipe de France féminine de basket devra passer l’obstacle belge dans sa quête du titre (ce samedi soir, 20h45). Un choc alléchant entre les deux dernières équipes invaincues, que certains qualifient de "finale avant l’heure".

Jeudi lors de son quart de finale remporté 89-46 face au Monténégro, la France a battu le record du plus grand écart dans un match à ce stade de la compétition. Record détenu par… la Belgique qui, quelques heures plus tôt, avait terrassé la Serbie 93-53, championne d’Europe en titre. Comme une réponse, pour nous ouvrir l’appétit, alors que se profile le premier vrai choc de cet Euro.

La France et la Belgique sont les deux seules nations invaincues, assument viser le titre. Doit-on donc s’attendre à un grand spectacle ce samedi soir à Ljubljana (20h45)? "J’ai envie, on verra, je ne sais pas trop, hésite la meneuse française Romane Bernies. Je pense qu’on peut s’attendre à un beau match, il y a aura de très belles joueuses sur le parquet, on espère qu’il y aura du beau spectacle." Les Bleues, malgré les absentes (Marine Johannes, Gabby Williams, Alix Duchet, Caroline Hériaud…) et un premier tour poussif, sont là où elles voulaient être. Au complet, hormis peut-être Iliana Rupert, touchée à l’épaule mais qui s’est entraînée vendredi.

"Une belle bataille"

La Belgique aussi assume son statut, après deux médailles de bronze européennes en 2017 et 2021. "Honnêtement c’est une superbe équipe. Elles sont là depuis des années mais là on voit qu’elles sont peut-être au top de leur basket, observe Romane Bernies. Leurs filles sont arrivées à maturité, elles jouent très bien. Individuellement, ce sont de super joueuses. Elles proposent du très beau basket depuis le début. Ce sera une belle bataille."

Un effectif belge renforcé par ces expériences communes emmené par Julie Allemand (ASVEL), Julie Vanloo (Lattes-Montpellier) mais surtout Emma Meesseman. La joueuse de Fenerbahçe a remporté l’Euroligue pour la cinquième fois cette année, compétition dans laquelle elle a été élue MVP. L’intérieure a aussi marqué l’histoire en quarts de finale de cet Euro puisqu’elle est devenue la première joueuse à signer un triple-double dans la compétition. En tout, cinq joueuses présentes à Ljubljana (Slovénie) étaient à l’Euro 2017, huit à l’Euro 2021. "Ce qui arrive à la Belgique est un peu la continuité des choses. On a eu deux médailles de bronze. Qui peut nous reprocher de vouloir un petit peu plus? Ce sont des joueuses avec beaucoup de valeurs, qui ont un talent impressionnant, qui ont les pieds sur terre, explique le sélectionneur des Belgian Cats, Rachid Meziane. Elles ont de l’ambition. Il faut qu’on se concentre sur nous et s’inscrire dans la continuité. L’équipe arrive à maturité, certaines sont à leur meilleur niveau. Donc pourquoi se cacher? On est à notre place."

Les Belges dominent les stats

La France est prévenue et les joueuses tricolores ont beaucoup insisté sur l’importante de la défense face aux Belges et leurs statistiques impressionnantes. Ces dernières possèdent la meilleure attaque (89,3 points par match), la meilleure adresse (52,8% devant la France et ses 45,6%) et font le plus grand nombre de passes décisives par rencontre (31,8 par match, devant la France et ses 23).

Collectivement, les Bleues auront leur mot à dire après avoir rassuré face au Monténégro, même si l’opposition était faible. Individuellement, il faudra résister à la confiance de leurs adversaires qui pensent que 2023 est leur année. Emma Meesseman est la meilleure marqueuse du tournoi avec 20,5 points par match, Kyria Linskens la meilleure shooteuse (59,4% au tir avec 19 tirs par match) et Julie Allemand largement en tête des passeuses avec 10,3 passes par match devant… Emma Meesseman (6,3). Bref, la tâche s’annonce ardue et ce test excitant. "A ce niveau-là, tout le monde peut battre tout le monde, relativise le coach des Bleues Jean-Aimé Toupane. Pour moi il y a une donnée à prendre en compte, c’est la fraicheur des filles. La fatigue peut arriver à tout le monde. Je sais simplement que cette équipe belge est une très, très bonne équipe. On essaiera de faire du mieux. On sait ce qu’on veut et on vendra chèrement notre peau." Pour passer cet obstacle qui se dresse et en espérant atteindre une sixième finale de rang à l’Euro, probablement face à l’Espagne, qui affronte la Hongrie dans l’autre demi-finale.