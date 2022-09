Eurobasket 2022: les Bleus ne doivent pas tendre l'autre joue

Rebond très recommandé: un revers d'entrée et déjà le temps presse pour les basketteurs français quasi contraints au sursaut illico face aux Lituaniens samedi dès leur deuxième match de l'Eurobasket 2022 à Cologne.

Giflés d'entrée contre l'Allemagne dans l'Eurobasket 2022, jeudi soir (63-76), les vice-champions olympiques doivent réagir et montrer un autre visage. Surtout offensivement. Une défaite ce samedi soir face à la Lituanie (17h45) ne serait pas rédhibitoire pour la qualification pour les huitièmes de finale (quatre équipes sur six y accèderont), mais elle plongerait encore plus les Bleus dans une spirale de doute et de questions.

Si défensivement, les joueurs de Vincent Collet ont montré par intermittence de très bonnes choses, c'est offensivement que le chantier est important. Orphelins de Nando De Colo, créateur hors pair, et du capitaine Nicolas Batum dit le "glue guy", soit l'homme qui huile dans la machine, les Bleus se cherchent en attaque. 17 ballons perdus dont 11 en première mi-temps, des cadres en délicatesse (2/10 aux tirs pour Evan Fournier), 66% aux lancers francs... Rarement une équipe de France sous Vincent Collet a connu une telle indigence offensive.

La génération 92 doit s'affirmer

Le chantier était connu avant l'Eurobasket, il demeure toujours en cours pour trouver une hiérarchie. Le retour d'Andrew Albicy demeure toujours ponctuel (il a manqué quasiment toute la préparation suite à une blessure à la cuisse) et Moustapha Fall, le pivot, poursuit son travail pour retrouver son niveau physique après avoir lui aussi été blessé pendant le mois d'août.

Ce puzzle tarde à s'assembler surtout que les absences programmées de De Colo et Batum ont totalement rebattu les cartes. Timothée Luwawu-Cabarrot, propulsé ailier titulaire, tarde à trouver de la constance malgré des qualités connus. La génération 1992, incarnée par Evan Fournier et Rudy Gobert, doit s'affirmer pour porter cette équipe. Malgré son double double jeudi (11 points, 12 rebonds), Rudy Gobert ne pèse pas comme il le devrait.

Vincent Collet attend une amélioration ce samedi contre la Lituanie, un adversaire que les Bleus ont souvent battus en compétition mais de très peu. Des Lituaniens transcendés par plus de 5.000 fans qui ont fait le déplacement en Allemagne pour supporter l'équipe emmenée par les tours jumelles estampillées NBA, Domantas Sabonis et Jonas Valenciunas. Battue par la Slovénie jeudi, la Lituanie veut aussi s'imposer contre la France. Le perdant de ce match se retrouvera à zéro victoire, deux défaites et plein de doutes.