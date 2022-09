Eurobasket: la Turquie dénonce l'agression d'un joueur et menace de quitter la compétition

Battue par la Géorgie (83-88), la Turquie menace de quitter l'Eurobasket après avoir rapporté qu’un de ses joueurs, Furkan Korkmaz, avait été victime d’une agression dans le tunnel donnant accès au vestiaire.

A Tbilisi, hôte de la poule A de l’EuroBasket, la soirée de dimanche a donné lieu à une triste scène. La tension était très forte pendant la rencontre. Une sévère altercation s’est produite sur le terrain pendant le quatrième quart temps entre Korkmaz et Sanadze.

Le turc, joueur des Philadelphia Sixers, a même été exclu. Le chronomètre a continué de tourner pendant 22 secondes alors que le jeu étaitarrêté. Cela fait d’ailleurs l’objet d’une réclamation de la Turquie. Mais la suite va encore monter d'un cran.

La délégation turque affirme que Korkmaz a été attaqué dans le couloir par des remplaçants géorgiens alors qu’il regagné le vestiaire. Pire, des agents de sécurité se seraient joints à ces remplaçants géorgiens pour agresser le joueur turc.

"Un grand scandale"

En conférence de presse, Hakan Demir, coach assistant de Ergin Ataman, le sélectionneur exclu durant la rencontre, s’est exprimé sur cet incident: "Nous étions venus jouer ici du basket. C’est un grand scandale. Ce n’est pas souhaitable pour le sport d’avoir ce genre d’équipe (la Géorgie). Ce qu’il s’est passé dans le tunnel ou dans les vestiaires, n’est pas du sport. Nous nous attendions à plus d’hospitalité et des comportements de gentleman. Nous en sommes désolé et nous sommes agacés. Nous étions venus en ici en amis. Sur le court, il y a des tensions entre joueurs. Ok, quelque chose s’est passé sur le terrain. Mais après courir après nos joueurs, trois joueurs géorgiens et de la sécurité, sont impliqués dans une bagarre. Ce n’est pas acceptable."

Via le média turc Sportx, Omer Onan, vice-président de la Fédération turque de basket, accuse la FIBA de ne pas avoir assuré la sécurité des joueurs et réclame que les images des caméras de vidéosurveillance soient rapidement publiées sinon il menace de quitter la compétition à Tbilisi.

"Qu'ils amènent toutes les images de ce couloir devant nous, minute par minute, sans perdre une seconde, insiste Omer Onan. S'ils ne les apportent pas, j'en ai parlé avec le président Hidayet, nous quitterons ce tournoi. Nous avons tenu les championnats d'Europe pendant des années, personne n'a été blessé. Ici, 12 joueurs sont dans le couloir ; on va presque se battre avec la police géorgienne... On dit 'ouvrez', ils n'ouvrent pas. Les Géorgiens viennent discuter derrière... La plus grande erreur ici vient la FIBA. Il y a eu mille manquements depuis le jour où nous sommes arrivés. Les joueurs vont de l'hôtel à la salle en 45 minutes. Si vous ne pouvez pas assurer la sécurité des joueurs, vous ne faites pas votre travail. Nous avons parlé au président d'Hedayet Nous demandons de la sécurité. De toute évidence, ils ne nous protégent pas. Comme je l'ai dit, ils apporteront les enregistrements de toutes les caméras devant nous, nous verrons ce qui s'est passé… Tout le monde le verra. S'ils ne les fournissent pas, nous quitterons le tournoi." Pour l’heure, la FIBA Europe, organisatrice de la compétition, ne s’est toujours pas exprimée.