Eurobasket: pourquoi ce quart de finale contre l’Italie s’annonce périlleux pour les Bleus

L’équipe de France va affronter l’Italie, ce mercredi (17h15), avec l’espoir d’accéder au dernier carré de l’Eurobasket. Déjà sur la route des Bleus en quarts de finale des Jeux olympiques de Tokyo, la Squadra Azzura veut sa revanche après avoir éliminé la Serbie de Nikola Jokic, double MVP en titre de la NBA.

Les partenaires d’Evan Fournier sont prévenus à l’heure d’affronter l’Italie, ce mercredi (17h15), en quart de finale de l’Eurobasket. Leur adversaire est en très grande forme, même sans son joueur star, Danilo Gallinari, victime d’une rupture d’un ligament croisé avant le début de la compétition. Portés par une adresse insolente à trois points (16/38) contre la Serbie, les coéquipiers de Simone Fontecchio (septième meilleur marqueur de l’Euro avec 19,2 points par match) ont signé l’exploit de l’Euro en écartant le grand favori serbe en huitième de finale.

"Je m’attends à ce qu’ils jouent sublimés, confie Vincent Collet, le sélectionneur des Bleus. Cela avait été un peu le cas l’année dernière (aux Jeux olympiques, ndlr). On était favori avant de les jouer et cela avait été excessivement difficile. Le meilleur joueur français avait été Nicolas Batum et il n’est pas là."

A Tokyo, les Bleus avaient fait tomber l’Italie (84-75) avec un très gros troisième quart-temps (21-12) et une prestation quasi parfaite du capitaine Batum (15 points, 14 rebonds, 29 d’évaluation en 38 minutes), absent lors de cet Euro, tout comme Nando De Colo. Les Italiens, eux, ont gardé la même ossature. "Ils sont déjà satisfaits de ce qu’ils ont déjà accomplis, analyse le pivot des Bleus, Moustapha Fall. Ils vont jouer relâchés et sans pression. Alors que nous, on n’est pas du tout satisfaits pour le moment. Cela peut être piège."

Stopper l’hémorragie des pertes de balles

C’est le véritable talon d’Achille de l’équipe de France: les pertes de balles. Pire équipe du tournoi dans ce domaine, avec 17,2 ballons redonnés à l’adversaire par match, Rudy Gobert et les siens se tirent une balle dans le pied, voire se sabordent, à l’image de ces 21 pertes de balles contre la Turquie. Si la France ne corrige pas le tir, elle ne pourra pas être championne d’Europe. "J’espère que l’on va enfin faire mieux, c’est presque capital, confieCollet. C’est très rare de voir une équipe perdre 20 balles et de passer un quart de finale." Qui dit perte de balle, dit plus de possessions et donc de chances de marquer pour l’adversaire. Ces ballons rendus déstabilisent aussi l’arrière-garde des Bleus, victimes de jeu rapide alors que la France possède l’une, voire la meilleure défense de l’Eurobasket sur demi-terrain. A contrario, l’Italie est l’équipe qui en perd le moins (9,2 balles rendues par match).

Evan Fournier attendu

Il est le capitaine et a déjà sorti un match exceptionnel en poules contre la Lituanie (27 points), mais Evan Fournier est en délicatesse avec son adresse longue distance (30% de réussite contre 38% en carrière en moyenne). Cible numéro 1 des défenses en l’absence de De Colo et Batum, l’arrière des New York Knicks est pleinement conscient de la situation: "Il y a pas mal de raisons. J’ai revu le match contre la Turquie. Il faut qu’on s’entraide. De toute façon, quand je suis à mon meilleur niveau, même si je n’ai pas grand-chose, j’arrive à créer des situations et mettre des tirs très compliqués. A titre personnel, commencer un match sur ça, ce n’est pas ce qu’il y a de mieux. Mais je sais que je suis capable de relever ce défi-là. Je l’ai déjà fait par le passé."

Avec 14,7 points de moyenne à 38%, Fournier reste néanmoins le meilleur marqueur de l’équipe de France, juste devant les 14 points de son ami Rudy Gobert.