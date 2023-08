Coupe du monde de basket: Sylvain Francisco, le bizuth qui va diriger le jeu des Bleus

Seul véritable meneur de jeu du groupe sélectionné par Vincent Collet pour la Coupe du monde de basket qui débute ce vendredi en Indonésie, au Japon et aux Philippines, Sylvain Francisco s’apprête à vivre son baptême du feu sur la scène internationale. Une sacrée réussite alors qu’il était au chômage il y a encore cinq ans.

"Quand j’ai vu mon nom dans la liste, je n’y croyais pas." Lorsque, le 28 juin dernier, Vincent Collet annonce sa liste définitive pour la Coupe du monde à venir, Sylvain Francisco (25 ans) ne s’attendait pas à entendre son nom. Encore moins en premier. Pourtant, c’est bel et bien le natif de Créteil que le sélectionneur des Bleus a choisi pour seconder Nando de Colo. Dans une liste où l’absence de Victor Wembanyama fait parler, le joueur de Peristeri, en Grèce, est la principale curiosité.

Snobé par les centres de formation à cause de sa petite taille (1,80m) et de ses résultats scolaires, c’est aux Etats-Unis que Sylvain Francisco prend son envol à même pas 17 ans. Après trois ans en Floride, le petit meneur de jeu rentre en France, à Levallois, pour découvrir le monde professionnel. De quinze ans son ainé, Boris Diaw était venu s’offrir une dernière danse dans les Hauts-de-Seine. L’emblématique capitaine de l’équipe de France se souvient d’un joueur "pas aussi professionnel qu’il ne l’est maintenant".

Une légende du basket européen comme mentor

Désormais manager général de l’équipe de France, Boris Diaw a retrouvé avec fierté son ancien coéquipier. "Il a énormément évolué sur son sérieux. Il est de plus en plus juste dans les choix qu’il fait sur le terrain", constate l’homme aux 247 sélections, avant de trouver un responsable à ces progrès : "Spanoulis a dû être de bons conseils et un bon exemple".

Après avoir poursuivi son apprentissage à Paris, Roanne et Manresa en Espagne, Francisco évoluait la saison passée en Grèce, à Peristeri sous les ordres de la légende Vassilis Spanoulis, le meilleur marqueur de l’histoire de l’Euroleague. "J’avais besoin d’un coach qui puisse m’amener au haut niveau, explique-t-il. J’ai beaucoup bossé avec lui, surtout sur les vidéos. Parfois on était en vidéo pendant deux heures après un match perdu et il n’y avait que moi sur la vidéo. Que moi ! Je pétais un câble." Le travail a payé, Sylvain Francisco a emmené son équipe jusqu’en demi-finale des playoffs du championnat grec et a même été nommé dans l’équipe-type de la saison, en compagnie de son coéquipier en Bleu Moustapha Fall. Une saison qui lui a ouvert les portes de l’Euroleague qu’il découvrira avec le Bayern Munich à la rentrée.

Batum : "Celui qui en voudra le plus"

Mais avant ça, Sylvain Francisco a une Coupe du monde à jouer avec le maillot tricolore. Et derrière l’inamovible Nando de Colo, le futur Munichois s’est fait une place au cours de la préparation avec une performance remarquée face au Japon (14 points en 23 minutes). Et même lorsque le niveau s’est élevé et que l’adresse n’était pas au rendez-vous, comme lors du dernier match de préparation face à l’Australie ce dimanche, Vincent Collet a continué à faire confiance à son maître à jouer grâce à son activité débordante en défense. "Je sais que je vais tout le temps défendre, avoue-t-il. Les coachs me demandent souvent de défendre."

Avant d’affronter le Canada de Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) et R.J. Barrett (New York Knicks) ce vendredi après-midi à Jakarta (15h30), Sylvain Francisco peut s’appuyer sur la confiance accordée par son capitaine Nicolas Batum : "Sur le terrain il apporte quelque chose de différent, de la folie, un côté athlétique. C'est quelque chose qu'on n'a jamais connu et qui va nous apporter parce qu’il n'a peur de rien. Ce n’est clairement pas le plus grand, mais c'est peut-être celui qui en voudra le plus sur le terrain. De partir avec un gars comme ça dans son équipe c'est toujours un bonheur, car on sait qu'on pourra compter sur lui quoi qu'il arrive."