Coupe du monde de basket: ''Sylvain, n'écoute pas Elie, il ne veut pas jouer'', le gros tacle de Collet à Okobo

Lors du troisième match de groupe de la Coupe du monde de basket de l'équipe de France contre le Liban, Vincent Collet s'est distingué en s'adressant à Sylvain Francisco, tout en taclant Elie Okobo lors d'un temps mort. Les Bleus n'ont plus aucun espoir de pouvoir se qualifier en phase finale lors de ce Mondial, qui se joue en Indonésie, au Japon et aux Philippines.

La séquence est lunaire. Déjà éliminés de la Coupe du monde et simple prétendant aux 'places de classement', les Bleus sont en grande difficulté. Contre le Liban, Vincent Collet s'est adressé avec vigueur à ses joueurs lors d'un temps-mort pris dans le deuxième quart-temps, alors que l'équipe de France était menée de huit points. Le sélectionneur des Bleus essaie alors de remotiver ses joueurs: ''Sylvain (Francisco), détends-toi d'accord ? N'écoute pas Elie (Okobo), il ne veut pas jouer mais ne fais pas comme lui.''

Une désillusion totale

19 minutes contre le Canada en sortie de banc, et quatre minutes contre la Lettonie. Les minutes de jeu d'Elie Okobo ont progressivement baissé et Vincent Collet semble ne plus lui faire confiance. Les incompréhensions sont multiples et l'équipe de France a réalisé l'une des plus mauvaises prestations de son histoire lors de ce Mondial.

Les Bleus ont complétement déjoué lors de cette compétition et n'ont pas accompli les objectifs qui étaient fixés. Ils doivent encore jouer des matchs pour se classer de la 17ème à la 32ème place de la Coupe du monde.