EN DIRECT - France-Liban: les Bleus veulent sauver l'honneur

Après la terrible élimination de l'équipe de France dès le premier tour de la Coupe du monde de basket, Boris Diaw est apparu touché face à la presse française. A un an des Jeux de Paris, le manager général a appelé à une remise en cause générale au sein de toutes les strates du basket tricolore.

"On n’est pas encore à l’heure du bilan. Il s’est passé plein de choses, (les raisons de l’échec) sont multifactorielles. Une chose est sûre: personne n’est irréprochable, au sens large. On va analyser et essayer de tout remettre à plat pour voir comment on en est arrivé là, et pour le futur."

