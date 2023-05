Coupe du monde: un nouveau format de qualifications pour la zone Afrique

Le nouveau format du Mondial, qui comportera 48 équipes en 2026, va bouleverser le système de qualifications en zone Afrique. Au moins neuf équipes de la Confédération africaine de football (CAF) se qualifieront.

Le Confédération africaine de football va adopter un système de qualifications moins alambiqué en vue de la Coupe du monde 2026, la première à 48 équipes. Alors que la phase éliminatoire se composait de trois étapes pour le Mondial 2022 au Qatar, elle n'en comportera plus qu'une seule pour la prochaine édition, prévue aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Ainsi, si les 54 pays africains sous l'égide de la CAF s'inscrivent aux qualifications, ceux-ci seront répartis en neuf groupes de six, le premier de chaque poule se qualifiant directement pour la Coupe du monde.

Une phase de groupes unique pour déterminer les pays qualifiés

Le tirage au sort pour connaître la composition de ces groupes est fixé au 12 juillet, au Bénin, et devrait s'appuyer sur le dernier classement FIFA en guise de valeur étalon pour constituer les chapeaux.

Une dixième équipe du contient africain pourrait toutefois prendre part au prochain Mondial : en plus de chaque premier des neuf groupes, qui seront connus à l'issue de la phase de poules (à la mi-octobre 2025), les quatre meilleurs deuxième prendront part à un tournoi éliminatoire en novembre 2025, dont le vainqueur ralliera un barrage intercontinental en mars 2026, lequel réunira six équipes du monde entier et offrira deux tickets pour l'Amérique.

Dans le format à 32 équipes, seules cinq nations africaines se qualifiaient pour la Coupe du monde. Elles seront donc neuf ou dix dès 2026.