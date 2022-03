Coupe du monde 2022: des qualifications à la vie à la mort dans la zone Afrique

Les barrages pour la Coupe du monde 2022 débutent ce vendredi dans la zone Afrique avec les matchs aller. Dix équipes s'affrontent lors de duels spectaculaires et plusieurs grosses sélections vont rester sur le carreau et rateront la qualifications pour le Mondial au Qatar en novembre et décembre prochain.

Pour comprendre l’importance en Afrique des matchs de barrage aller-retour qui vont se dérouler ce vendredi et le mardi 29 mars, il faut comprendre l’importance que revêt une Coupe du monde pour les pays du continent. Ainsi, jamais, pour l’heure, aucun pays africain ne s’est hissé au-delà des quarts de finale d’un Mondial, mais ceux qui y sont parvenus imposent respect et déférence sur tout le continent!

Pour les sélections africaines, participer à une Coupe du monde constitue un événement majeur, bien y figurer relève de l'exploit et potentiellement la gagner un jour serait un rêve, une fête, une gloire partagée par tout le continent originel.

Des joueurs devenus des dieux vivants

Au Cameroun, la génération 1990 qui avait atteint les quarts du mondial Italien est aujourd’hui encore respectée et adulée au pays. Et même s’ils ont été défaits par l’Argentine, les Lions indomptables d’alors, emmenés par Roger Milla restent des légendes vivantes, salués, embrassés, remerciés, invités dans les rues de Yaoundé, de Douala, ou de Kribi.

Les Sénégalais qui en 2002, au détriment de la France notamment, avaient atteint les quarts de finale en Corée et au Japon ont aussi marqué les esprits. Emmenés par le regretté Bruno Metsu, dont les obsèques à Dakar avaient montré à quel point cette performance avait marqué le pays, les Lions de la Teranga s’était inclinés en quart face à la Turquie aux tirs aux buts. Mais là aussi, les El Hadji Diouf, Papa Bouba Diop et Autres Khalilou Fadiga sont devenus des icônes dont la renommée dépasse les frontières du Sénégal, et subjugue toute l’Afrique.

En 2010, c’est le Ghana qui avait été le dernier représentant du continent lors du premier Mondial "à domicile" en Afrique du Sud. Les Black Stars s’étaient heurtés à la main de Luis Suarez qui avait empêché un but de rentrer en prolongation avant que le penalty provoqué ne soit manqué par le pauvre Gyan Asamoah.La séance des tirs aux buts sera ensuite fatale aux Ghanéens.

Mais il faut avoir été en Afrique cette année-là pour entendre les interminable débats à la radio et la télé réclamant l’éviction de l’Uruguay, un rematch, n’importe quoi… pour que le Ghana accède aux demi-finales. C’est bien tout un continent qui le réclamait à cor et à cris!

Des doubles confrontations alléchantes

Avec ces beaux souvenirs en tête on comprend mieux l’importance des duels fratricides qui vont se dérouler cette semaine en Afrique. Cinq barrages aller-retour, 10 équipes engagées, cinq qualifiées qui deviendront des porte-étendards de leur pays mais aussi de toute l’Afrique.

Maroc-RDC: les Marocains ont profité de la récente CAN pour montrer de très belles choses. Défensivement les voilà solides, offensivement l’équipe jouit de certains atouts individuels comme Sofiane Boufal ou Youssef En-Nesyri. De son côté, le Congo croit en son rêve et dans le pouvoir d’intimidation de Kinshasa lors du match aller, le stade des Martyrs devrait être littéralement bondé et l'ambiance extatique! Emmenés par Marcel Tisserand, les Congolais qui étaient les grands absents de la dernière CAN, rêvent d‘offrir un premier Mondial à leurs compatriotes.

Tunisie-Mali: cette opposition est peut-être l'une des plus indécises de cette trêve internationale tellement importante. Les Aigles de Carthage partagent avec le Mali un étrange et récent souvenir, le 12 janvier dernier, ils s’étaient affrontés à Limbé pendant... 89 minutes (?!), avant que l’arbitre de ce match de groupe de la CAN n’arrête la rencontre (0-1 pour le Mali) sans que personne n’y comprenne rien. Les Maliens étaient repartis amusés, les Tunisiens frustrés. Cette fois, 180 minutes leur seront données pour savoir qui est le plus fort.

Algérie-Cameroun: c’est peut-être l’affiche la plus électrique entre les champions d’Afrique 2019 et le pays hôte de la dernière CAN resté frustré de n’avoir su gagner à domicile "sa" Coupe d’Afrique des nations. Le Cameroun avec à sa tête Rigobert Song qui va connaître -déjà!- son premier gros test et l’Algérie qui verra Djamel Belmadi devenir un peu plus intouchable s‘il qualifie les Fennecs pour le Qatar. En revanche, en cas d’élimination, sa position de sélectionneur sera intenable après une CAN complètement ratée. Le match retour en Algérie vaudra le détour!

Nigéria-Ghana: un duel fratricide entre les deux nations (majeures) anglo-saxonnes de la côte ouest de l’Afrique, les deux sélections n’ont pas été à la hauteur de leur standing lors de la dernière Coupe d’Afrique des nations. Les Nigérians, vainqueurs des JO 1996 à Atlanta avait été sortis dès les huitièmes de finale et le Ghana d’André Ayew ne s’était pas extrait de son groupe, la faute aux surprenants Comores. Une participation au Mondial redorerait le blason des Super Eagles comme celui des Blacks Stars. Un duel tendu!

Sénégal-Egypte: c’est le remake de la finale de la Coupe d'Afrique des nations, comme si les dieux du football avaient voulu renforcer encore un peu plus la dramaturgie de cette confrontation en trois actes donc. Match dans le match entre Sadio Mané et Mohamed Salah, les deux superstars africaines de Liverpool.

La rencontre aller se jouera sur les rives du Nil le match retour aura lieu dans le flambant neuf stade Olympique de Diamniado de Dakar, inauguré il y a quelques jours et dans une ville encore en pleine ivresse après le titre de champion continental obtenu il y a moins de deux mois.