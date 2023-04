Equipe de France de basket: Collet pessimiste sur une participation d’Embiid à la Coupe du monde

Après le tirage au sort de la première phase de poules de la Coupe du monde de basket, Vincent Collet a exprimé son pessimisme quant aux chances de voir Joël Embiid participer à la compétition. Le pivot star des Sixers, qui n'a toujours pas choisi sa nationalité sportive, va se marier cet été, de quoi compromettre dans tous les cas sa présence.

Si l'équipe de France de basket a connu ce samedi son tableau pour la Coupe du monde, qui aura lieu du 25 août au 10 septembre, Vincent Collet a lui encore du temps pour plancher sur son équipe. Parmi les interrogations, la présence ou non de Joël Embiid, qui n'a encore jamais été sélectionné avec les Bleus.

Interrogé sur ce dossier, le sélectionneur a révélé que la venue du pivot star des Sixers paraissait difficile pour cet été: "Il va se marier cet été. Cela tombe vraiment dans la mauvaise période puisque c’est pendant la préparation. Cela rend difficile sa présence. Mais quelle que soit l’équipe qu’il pourrait choisir."

En revanche si Embiid ne vient pas cet été, cela ne condamne pas ses chances de participer aux Jeux de Paris 2024 avec la France. Vincent Collet ne souhaite pas mettre en place une règle qui imposerait aux joueurs de faire la Coupe du monde pour disputer ensuite les Jeux olympiques. Le Mondial aura lieu pour rappel en Indonésie, aux Philippines et au Japon.

Embiid n’a pas décidé

Même si les contacts sont là entre l’équipe de France par le biais du manager général, Boris Diaw, et le pivot star des Sixers, Joël Embiid n’a toujours pas choisi sa sélection sportive parmi ses trois nationalités (française, camerounaise et américaine). "Il a confié à Boris Diaw, il y a très peu de temps, qu’il était toujours hésitant dans sa réflexion, déclare Vincent Collet. On avance pour cet été pour l’instant. A partir du moment où il ne jouera probablement pas cet été, il y a moins d’importance au niveau du timing. Il a plus de temps pour prendre une décision. Mais il faudra quand même qu’il puisse la prendre. Car il faut pouvoir entamer les démarches avec la Fédération internationale."

Si Joël Embiid a indiqué vouloir se marier, son état physique pose aussi question. Le pivot a été victime d’une entorse du genou lors du match 3 des playoffs NBA entre Philadelphie et Brooklyn. Il est incertain pour les prochains matchs. Le joueur a un physique fragile. L’an passé, il avait été victime d’une fracture au visage et avait attendu deux ans après sa draft pour enfin jouer en NBA après des problèmes au pied droit. Sa franchise pourrait le dissuader de participer à la Coupe du monde et profiter de l’été pour se reposer.