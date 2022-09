Mondial de basket féminin: les Bleues battues pour leur dernier match de poule, du très lourd en quart ?

Déjà qualifiée pour les quarts de finale, l'équipe de France s'est inclinée contre la Serbie ce mardi pour son dernier match de poule au Mondial féminin de basket (68-62). Les Bleues risquent désormais d'affronter du très lourd au tour suivant.

Les Bleues terminent leur phase de poules sur une mauvaise note. Ce mardi, l'équipe de France, déjà qualifiée pour les quarts de finale du Mondial de basket féminin avant cette rencontre, s'est inclinée face à la Serbie pour son dernier match du premier tour (68-52).

Trop maladroites de loin (7/26 à trois points) et outrageusement dominées au rebond (44 à 25), les joueuses de Jean-Aimé Toupane ont couru après le score presque toute la rencontre. Le gros trou d'air vécu entre la fin du troisième quart-temps et le milieu du quatrième, quand les Bleues ont bafouillé leur basket en n'inscrivant aucun panier pendant sept minutes, aura finalement été fatal. C'est finalement un trois points improbable de Sasa Cado, à 25 secondes de la fin, qui a scellé la victoire serbe.

Les Etats-Unis en quart ?

Avec trois victoires et deux défaites, les Françaises risquent d'affronter du lourd en quart de finale ce jeudi. Si l'Australie, hôte de la compétition, bat le Japon, déjà éliminé, ce mardi (début de match à 12h30), les Bleues termineront quatrièmes et défieront la Chine ou les Etats-Unis. Un tirage au sort a lieu ce mardi à 15h pour déterminer l'affiche. Si les Japonaises surprennent les Australiennes, les Tricolores termineront deuxièmes de leur groupe et affronteront la Belgique ou Porto Rico en quart.