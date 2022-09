Mondial de basket féminin: la France déjà qualifiée pour les quarts après sa victoire face au Japon

Vainqueur du Japon ce lundi à Sydney (67-53), l'équipe de France féminine de basket est d'ores et déjà qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde. Malgré un léger trou d'air dans le deuxième quart temps, les joueuses de Jean-Aimé Toupane ont pris leur revanche face à des Japonaises qui les avaient éliminées en demi-finales des Jeux olympiques.

Le travail est bien fait de la part des l'équipe de France féminine de basket. Victorieuses du Japon ce lundi à Sydney (67-53), les Bleues sont qualifiées pour les quarts de finales de la Coupe du monde et ce, avant même le dernier match de la phase de poules, demain, face à la Serbie (9h30 heure française). Une rencontre qui servira à déterminer le classement final du groupe et en savoir davantage sur le prochain adversaire.

L'objectif est de terminer à l'une des deux premières places, afin d'éviter les Etats-Unis en quarts de finale, disputés jeudi. "Demain, on sait que ce sera une bataille, on a une bonne place à aller chercher. On est prêtes à se battre", a souligné Iliana Rupert au micro de Bein Sport après la rencontre.

Une entame et un finish canon

Après s'être ressaisies face au Mali dimanche, les coéquipières d'Iliana Rupert, encore précieuse dans la peinture (15 points, 12 rebonds), ont livré l'un de leur meilleure match de la compétition face aux vice-championnes olympiques, qui les avaient battues en demi-finale à Tokyo. Avec un premier quart temps de feu (16-5), les Tricolores ont connu un coup de moins bien dans le deuxième, laissant le Japon dans le match (29-26), avant de s'envoler dans les dix dernières minutes en infligeant notamment un 11-0 fatal au Japon.

"Les joueuses sont à féliciter. Il y a eu un engagement à tout instant. C'est difficile d'enchaîner les matchs, a confié Jean-Aimé Toupane au micro de Bein Sport. Il fallait défendre fort sur les tirs à trois points et on a voulu les limiter. On a verrouilé les rebonds et ça a marché. Demain sera un match difficile. Il faut jouer les matchs les uns après les autres. La volonté de maintenir la dynamique est la force de ce groupe."

Conforter une bonne place et éviter les États-Unis

Leader de la poule avant le choc entre le Canada et l'Australie, la France cherchera à éviter de terminer quatrième pour croiser la route des États-Unis en quart de finale. Ce lundi, les Américaines, ultra-favorites de la compétition, ont battu le record de points de l'histoire du Mondial féminin de basket, en inscrivant 145 points contre la Corée du Sud, soit deux de plus que la précédente marque, vieille de 32 ans.



Déjà qualifiés pour les quarts, les États-Unis l'ont emporté 145 à 69 dans leur quatrième match de la poule A et effacent ainsi des tablettes le record du Brésil datant de 1990 (143-50 contre la Malaisie). D'autres statistiques de ce festival donnent le tournis: 56 à 20 au rebond et 216 d'évaluation collective pour les Etats-Unis, dont 35 pour Brionna Jones (24 pts, 8 rebonds, 2 interceptions, 2 contres) et 30 pour A'ja Wilson (20 pts, 8 rbds), deux intérieures.