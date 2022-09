Mondial de basket féminin: les Bleues se rassurent face au Mali

Après le lourd revers face au Canada (45-59) vendredi, l'équipe de France féminine de basket s'est rassurée face au Mali ce dimanche en l'emportant 74-59 lors de son troisième match du Mondial de basket féminin en Australie.

Un certain soulagement. L'équipe de France féminine se rassure ce dimanche et s'adjuge sa deuxième victoire de ce Mondial de basket féminin en Australie. Les filles de Jean-Aimé Toupane se sont imposées 74-59 face au Mali et comptent donc deux victoires en trois matchs dans leur poule B.

Un beau rebond

Une belle façon de rebondir pour des Bleues qui avaient encaissé un lourd revers 45-59 contre le Canada lors de leur second match de poules. Si les Françaises n'ont pas brillé face au Mali, cette victoire leur permet tout de même de rester dans la course pour les quarts de finale.

Elles ont tout de même longuement subi l'impact physique mis par les joueuses maliennes, invitées à la Coupe du monde en remplacement du Nigeria, avant de reprendre le contrôle de la rencontre. Les Bleues savaient à quoi s'attendre puisqu'elles avaient affronté la même équipe du Mali lors du tournoi de qualification à Belgrade en février dernier.

Une qualification en quarts possible dès lundi

Ce qui n'a pas empêché les tricolores de totalement manquer le premier quart temps, quittant le terrain menées au score 17-21. Les rotations françaises leur ont tout de même permis de revenir dans la course et de signer un autoritaire 25-11 lors du second quart temps.

Le tout pour une victoire 74-59 accrochée mais qui permet à l'équipe de France de se rassurer avant d'affronter le Japon dès ce lundi à 8h heure française. Elles pourraient décrocher leur qualification en quarts de finale en cas de succès face au Japon lundi, mais aussi en fonction des résultats d'Australie-Serbie et Japon-Canada plus tard dans la journée de dimanche.