Quel pays accueille la Coupe du Monde de rugby 2023?

Cette année pour la 10e édition de la Coupe du monde de rugby, c’est la France qui accueillera la compétition.

La France accueille cette année la 10e édition de la coupe du monde de rugby. Ce n'est pas la première fois que l'Hexagone se fait ovale, mais à la différence de l’édition de 2007, elle sera le seul pays hôte de la compétition, une décision prise en 2017. L’Afrique du Sud et l’Irlande étaient les deux autres nations candidates. L’évènement commencera le 8 septembre 2023 et se terminera le 28 octobre pour la finale. Les 20 équipes se disputeront 48 rencontres. World Rugby a décidé cette d’année d’ajouter une semaine supplémentaire pour augmenter le temps de repos des joueurs entre les matchs.

Les Bleus à St-Denis, Marseille, Lyon et Lille

Les rencontres auront lieu dans neufs stades différents et le Stade de France sera le encore une fois le centre névralgique de la compétition: il accueillera la cérémonie d’ouverture ainsi que la finale mais aussi les deux demi-finales, deux des quatre quarts de finale ainsi que des matchs de poule. Avec une capacité de 80.000 spectateurs, c’est le stade qui en mesure de recevoir le plus de supporters possible.

En poule, Les Bleus évolueront à Saint-Denis (le 8 septembre, match d'ouverture contre la Nouvelle-Zélande), Lille (le jeudi 14 septembre face à l'Uruguay), Marseille (le 21 septembre, face à la Namibie) puis Lyon (contre l'Italie, le 6 octobre).