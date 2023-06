Coupe du monde de basket: les Bleus avec Batum et Gobert, sans Embiid ni Wembanyama

Les revenants Nando De Colo et Nicolas Batum, ainsi que Rudy Gobert, figurent dans la liste dévoilée mercredi pour le Mondial 2023 par le sélectionneur des Bleus Vincent Collet, à l'inverse du pivot franco-camerounais Joel Embiid et de la nouvelle vedette Victor Wembanyama.

Nando De Colo et Nicolas Batum avaient renoncé à l'Euro 2022 pour se ménager, une raison qui a poussé Rudy Gobert à hésiter à participer au Mondial 2023 (25 août-10 septembre en Indonésie, aux Philippines et au Japon) avant de confirmer sa présence. Victor Wembanyama avait lui annoncé dès lundi qu'il y renonçait pour se concentrer sur sa première saison NBA à venir alors que Joël Embiid (Philadelphie Sixers) est courtisé par la Fédération française.

Vincent Collet a dévoilé, dans l'émission "Tout le sport" sur France 3, une liste de douze noms qui comprend également l'intérieur Mathias Lessort, qui sort d'une saison éclatante en Euroligue avec le Partizan Belgrade (il a depuis signé au Panathinaïkos). Le pivot du Real Madrid, Vincent Poirier, n'a pas été sélectionné.



Parmi les lignes arrières, les surprises sont, au poste de meneur, Sylvain Francisco (Peristeri, en Grèce), préféré à Andrew Albicy ou encore Killian Hayes, et au poste d'ailier, Yakuba Ouattara, capitaine de Monaco, récent champion de France.



L'équipe de France, médaillée de bronze au Mondial 2019 en Chine, a été placée dans le groupe H avec le Canada, la Lettonie et le Liban. Elle jouera son premier tour et le deuxième en cas de qualification à Djakarta (Indonésie), avant d'éventuellement prendre la direction de Pasay City (Philippines) pour les quarts de finale et la suite de la compétition.





La liste des 12 Bleus:



Meneurs-arrières: Nando De Colo (Asvel), Frank Ntilikina (Dallas Mavericks/USA), Sylvain Francisco (Peristeri/GRE), Élie Okobo (Monaco)



Ailiers: Evan Fournier (New York Knicks/USA), Yakuba Ouattara (Monaco), Nicolas Batum (Los Angeles Clippers/USA), Terry Tarpey (Monaco)



Intérieurs: Guershon Yabusele (Real Madrid/ESP), Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves/USA), Moustapha Fall (Olympiacos/GRE), Mathias Lessort (Panathinaïkos/GRE)

Les cinq partenaires d’entraînement :

Joël Ayayi (Cholet), Hugo Benitez (Bourg-en-Bresse), Ousmane Dieng (Oklahoma City, USA), Jaylen Hoard (Hapoël Tel Aviv, ISR) et Bodian Massa (Bourg-en-Bresse)