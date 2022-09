EN DIRECT - Eurobasket 2022: les choses sérieuses commencent pour les Bleus face à la Turquie

Bienvenue sur RMC Sport pour suivre en direct commenté le huitième de finale de l'Eurobasket entre la France et la Turquie. Qualifiés après trois matches gagnés à Cologne, les Bleus ont désormais rendez-vous à Berlin, face à un public qui s'annonce hostile.

La'heure de vérité tintera tôt, à un horaire bien matinal pour un match de basket. Tard aussi, tant il tarde de voir ce que valent les vice-champions olympiques privés des patrons Nicolas Batum et Nando De Colo, au repos cet été.



La phase de groupes a livré une photo floue. C'est qu'ils étaient en mouvement, à commencer par le cinq de départ. "On a démarré le Championnat d'Europe en étant encore en construction, décrit le sélectionneur Vincent Collet. On a profité de ce premier tour pour avancer. Maintenant il faut valider."