Equipe de France, basket: Benitez et Kamagate dans la liste

En vue des qualifications pour la Coupe du monde 2023, l’Equipe de France de basket jouera ce vendredi face au Monténégro et lundi prochain contre la Hongrie. Alors que trois joueurs des Bleus sont absents, le sélectionneur Vincent Collet a choisi de rester sur sa liste de base en n’appelant personne pour les remplacer.

Cette semaine, l’équipe de France de basket reprend du service. Après l'excellent parcours lors des Jeux olympiques à Tokyo avec la finale perdue face aux USA, les Français affronteront ce vendredi (à 20h30) le Monténégro dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2023 et lundi prochain la Hongrie (à 18h).

Malgré les forfaits d’Elie Okobo, William Howard et Léo Westermann, le sélectionneur Vincent Collet a choisi de ne pas appeler d’autres joueurs. Le jeune meneur Hugo Benitez (20 ans) et le pivot Ismaël Kamagate (20 ans), convoqués comme partenaires d’entraînement mais novices en équipe premières, ont été promus dans la liste des 15 joueurs sélectionnés pour les deux matchs à venir.

Pour rappel, Howard et Okobo n’ont pas été libérés par l’Asvel qui compte dans ses rangs plusieurs joueurs blessés et deux tests positifs au Covid-19 (Marcos Knight et Dylan Osetkowski). Tandis que le joueur de Monaco, Westermann, est blessé à un adducteur.

Une date qui pose question

De plus, les absences des joueurs de Villeurbanne et Monaco avec la sélection s’expliquent par la programmation vendredi du choc entre les deux formations en Euroligue. Date qui correspond également à un match de la France.

Le manager général de la sélection Boris Diaw s’était exprimé à ce sujet: "Malgré nos échanges positifs entre les deux clubs français engagés en Euroligue (l’Asvel et Monaco), l’entité organisatrice n’a pas accepté leur demande de modifier la date initiale de leur rencontre". Une organisation qui n’arrange pas Vincent Collet et l’Equipe de France.

La liste des 15 joueurs sélectionnés :

· Andrew Albicy (meneur, Gran Canaria/ESP)

· Hugo Benitez (meneur, Bourg-en-Bresse)

· Alexandre Chassang (intérieur, Bourg-en-Bresse)

· Isaia Cordinier (arrière, Bologne/ITA)

· Mouhammadou Jaiteh (pivot, Bologne/ITA)

· Axel Julien (meneur, Bourg-en-Bresse)

· Ismaël Kamagate (pivot, Paris Basket)

· Lahaou Konaté (ailier, Boulogne-Levallois)

· Louis Labeyrie (intérieur, Valence/ESP)

· Paul Lacombe (arrière, Villeurbanne)

· Nicolas Lang (arrière, Limoges)

· Amath M'Baye (intérieur, Karsiyaka/TUR)

· David Michineau (meneur, Boulogne-Levallois)

· Amine Noua (intérieur, Andorre)

· Terry Tarpey (arrière, Le Mans)