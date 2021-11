Equipe de France de basket: l’ASVEL retient Okobo, Lacombe autorisé à rejoindre les Bleus

Selon les informations de RMC Sport, l’ASVEL ne va pas libérer son meneur Elie Okobo pour le rassemblement de l’équipe de France. Le club rhodanien va en revanche autoriser Paul Lacombe à rejoindre les Bleus.

L’équipe de France masculine de basket se retrouvera la semaine prochaine pour deux matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2023. Pour ce rassemblement à Pau dans un premier temps avec un match contre le Montenegro (le 26 novembre à 20h), Vincent Collet avait convoqué trois joueurs de l’ASVEL (Elie Okobo, William Howard et Paul Lacombe) et un joueur de Monaco (Léo Westermann). Sauf que ce même vendredi 26 novembre, l’ASVEL et Monaco s’affrontent en Euroligue.

Une situation qui s’explique par le conflit durable entre l’Euroligue, structure privée, et la FIBA, fédération internationale, qui ne reconnaît pas l’Euroligue. C’est d’ailleurs pourquoi la FIBA a créé ses propres compétitions européennes (la Basketball Champions League notamment).

Lacombe va rejoindre les Bleus, Howard blessé

Selon les informations de RMC Sport, l’ASVEL va bloquer son meneur et révélation de la saison, Elie Okobo mais va libérer Paul Lacombe pour ces deux matchs de l’équipe de France. William Howard est en ce moment blessé et incertain pour les prochains matchs de l’ASVEL et mécaniquement incertain pour le rassemblement en sélection qui débutera la semaine prochaine à Pau.

A la mène, Vincent Collet a aussi convoqué David Michineau (4 sélections) des Metropolitans, Axel Julien (17 sélections) de Bourg-en-Bresse et Andrew Albicy, vice-champion olympique qui joue à Gran Canaria.