Equipe de France: Toupane, un " vent de fraîcheur" avec les Bleues

C’est un nouveau sélectionneur que l’équipe de France féminine de basket a découvert dimanche. Jean-Aimé Toupane, 63 ans, est un novice dans le basket féminin. Mais ses idées et sa bonne humeur ravit déjà les Bleues.

En actant la fin du mandat de Valérie Garnier (2013- 2021), la Fédération Française de Basket-ball a voulu bouger les lignes. Avec le profil de Jean-Aimé Toupane, entraîneur des U 20 masculins pendant plus de 10 ans, la FFBB a choisi un entraîneur qui n’a jamais exercé dans le basket féminin. "Cela reste du basket-ball. Le basket joué aux Etats-Unis est différent de celui joué en Europe mais cela reste du basket, tempère Sandrine Gruda. On ne va pas réinventer le jeu, une passe est une passe, un tir à 3 points, un tir à 3 points." Un non-sujet pour les joueuses et la Fédération qui a d’ailleurs promu dans le staff, Cathy Melain, l’une des plus grandes joueuses de l’histoire du basket français, au poste de première assistante.

Une personnalité qui séduit

Optimiste, positif, souriant, Jean-Aimé Toupane arrive avec son caractère et cela plaît aux cadres comme Gruda ou Endy Miyem. "C’est un vent de fraîcheur qui est agréable, confie Sandrine Gruda, meilleure marqueuse de l’histoire des Bleues. C’est agréable car ce sont des personnes agréables, motivés et passionnées. Pour l’instant, j’apprécie énormément ce stage." Même son de cloche chez Endy Miyem sur l’arrivée du nouveau sélectionneur : "La tête du coach a beaucoup changé (rires). Le staff a énormément changé aussi. Ce sont d’autres principes de jeu et une autre philosophie à apprendre. Cela fait du bien de changer de temps en temps."

Un basket plus rigoureux en défense

Ancien joueur de première et deuxième division française, le coach Toupane ressemble au joueur qu’il était : défenseur, athlétique. C’est la direction qu’il souhaite donner aux Bleues, dont l’ADN était déjà tourné vers la défense du panier : "Aimé propose plus de rigueur en défense, analyse Gruda. Il y a aussi une souplesse et une part à l’intelligence de jeu en attaque. Je trouve ça super." Avec moins de cinq entraînements et trois jours de rassemblement, la grande première de Jean-Aimé Toupane aura lieu jeudi à Kiev contre l’Ukraine pour le premier match de qualification pour l’Eurobasket 2023.