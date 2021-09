Equipe de France de basket: Garnier pas prolongée à la tête des Bleues

Vice-championne d’Europe et médaillée de bronze aux Jeux olympiques cet été, l’équipe de France de basket féminin change de coach. Le contrat de Valérie Garnier, à la tête des Bleues depuis 2013, n’a pas été prolongé.

Une page se tourne chez les Bleues. Nommée coach de l’équipe de France de basket en 2013, Valérie Garnier ne poursuivra pas sa mission. La Fédération française a annoncé ce vendredi que son contrat n’était pas prolongé. "Toutes les pistes seront étudiées afin de garantir les résultats de l’équipe de France féminine dans les compétitions à venir et maintenir son statut au plus haut-niveau international, notamment dans la perspective des Jeux olympiques de Paris en 2024 et Los Angeles en 2028", indique la Fédération.

Avec Valérie Garnier, les Bleues ont décroché cinq médailles internationales (quatre en argent au championnat d’Europe et le bronze aux Jeux olympiques de Tokyo), mais n’ont pas réussi à remporter leur premier titre depuis 2009 (Euro).

"Je souhaite très sincèrement, de la part de notre grande famille fédérale, féliciter et remercier Valérie pour ces résultats dans le plus haut niveau de constance, ce palmarès exceptionnel et cet investissement et loyauté sans faille au basket français, assure Jean-Pierre Siutat, le président de la Fédération française. Nos chemins se séparent aujourd’hui afin de donner une nouvelle dynamique à l’équipe nationale, alors que Paris 2024 se profile à l’horizon. L’équipe de France demeure plus que jamais ambitieuse et cherchera à décrocher un titre qui lui échappe depuis 2009. Je remercie Valérie pour tout et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière."

Un autre rôle pour Garnier à la Fédération ?

Selon Alain Contensoux, le DTN, "les Bleues ont fait preuve d’une remarquable régularité dans la performance depuis près de dix ans et la FFBB est persuadée de la capacité de l’équipe de France à franchir encore un palier dans l’excellence". Et il n’écarte pas la possibilité que Valérie Garnier conserve des fonctions à la Fédération: "Si Valérie Garnier ne sera plus à la tête de l’équipe de France, nous souhaitons réfléchir à lui confier des missions au sein de la FFBB afin de continuer à profiter de son expertise et de sa capacité à transmettre". Mais plus sur le banc.