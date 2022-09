Eurobasket: défaits par la Slovénie, les Bleus fous de rage après l'arbitrage

Battus par la Slovénie (82-88) dans un match dantesque marqué par les 47 points inscrits par Luka Doncic (deuxième meilleure performance de l’histoire à l’Euro), les Bleus ont explosé de colère à la fin du match à cause d’un arbitrage douteux.

Pour que Vincent Collet s’énerve après les arbitres, il faut que la coupe soit pleine. Le sélectionneur n’a pas l’habitude de s’en prendre de manière aussi virulente au corps arbitral. "La faute sur Okobo à 80-80, c’est une faute et presque, une agression. N’importe quel arbitre aurait sifflé. Cela a dû mal à passer. On ne comprend pas ce traitement. Je ne comprends pas. En 13 ans de compétition internationale, je n’avais jamais vu ça."

Evan Fournier, fou de rage, a demandé des explications à la fin de la partie. En zone mixte, l’arrière des Knicks a préféré ne pas commenter la fin de match. "No comment". "Des fois, ils ne parlent pas bien anglais. On ne comprend pas ce qu’ils nous disent", a lancé Rudy Gobert en conférence de presse. "J’ai envie de dire que c’est une blague", pointe Albicy, le meneur des Bleus. Car la fin de match houleuse et un bilan de 24 fautes sifflés contre la France contre 16 pour les Slovènes alors que l’intensité et le niveau des équipes étaient identiques, a provoqué de l’incompréhension chez les Bleus en particulier en fin de match alors que les deux équipes étaient au coude à coude et que la suite de la compétition était en balance. Car en perdant contre la Slovénie, les Bleus héritent d’un tableau très difficile. Si la France partira favori face à la Turquie en huitième de finale samedi, elle pourrait retrouver dès les quarts, l’ogre serbe emmené par le double MVP de NBA, Nikola Jokic puis les Bleus pourraient recroiser la Slovénie en demi-finale. Des montagnes à gravir alors que l’autre partie de tableau de la compétition est beaucoup plus ouvert.

Un conflit entre dirigeants du basket

C’est un fait. Les meilleurs arbitres européens ne sont pas présents à l’EuroBasket. La faute à un conflit perpétuel entre la FIBA (Fédération Internationale) et l’Euroleague (structure privée qui gère le meilleur championnat en Europe). Les arbitres d’Euroleague, les meilleurs, sont bannis des compétitions FIBA. La Fédération Internationale fait donc appel à des arbitres moins chevronnées et habitués au très haut niveau. Ce n’est pas la première fois qu’un scandale d’arbitrage arrive à l’Euro. Un lancer franc a été oublié à Jonas Valenciunas en plein match et lors du houleux Géorgie-Turquie, 22 secondes du chronomètre ont disparu dans la nature. La colère monte très fort chez les coachs et les joueurs alors que tous les meilleurs joueurs européens ont répondu présent pour cette édition 2022.