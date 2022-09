Eurobasket: les Bleus se relancent en battant la Lituanie après une grosse frayeur

Battue par l'Allemagne en ouverture de l'Eurobaket, l'équipe de France a réagi ce samedi en s'imposant face à la Lituanie (77-73). Malgré une entame catastrophique, les Bleus ont renversé la tendance et se relancent dans la course à la qualification.

L'équipe de France de basket était attendue au rebond après la défaite inaugurale face à l'Allemagne. Et les Bleus ont parfaitement réagi ce samedi face à la Lituanie dans la salle de Cologne (77-73), se relançant dans la course aux huitièmes de finale, portés par un Evan Fournier de gala (27 pts).

Tout avait pourtant très mal débuté pour les joueurs de Vincent Collet, qui ont complètement raté leur entame de match en étant mené de 13 points dans les premières minutes. L'équipe de France a progressivement comblé son retard, sous l'impulsion de Fournier et Moustapha Fall, impérial en sortie de banc sous la raquette (8 pts). Pourtant, les Tricolores ont terriblement manqué d'adresse à trois points.

Un trio Tarpey-Albicy-Fournier en feu

Bien meilleurs au retour des vestiaires, les Bleus ont pris l'avantage pour la première fois de la partie grâce à un panier à trois points de Terry Tarpey, aussi à l'aise défensivement que derrière la ligne. Associé à Andrew Albicy et Evan Fournier, le joueur du Mans a également participé à la remontée de l'équipe de France. Mais la Lituanie n'a jamais baissé les bras grâce au duo Valanciunas-Brazdeikis et a même pris six points d'avance à la fin du troisième quart-temps.

Dans un dernier quart-temps irrespirable, les deux équipes ont tout donné pour remporter leur première victoire dans la compétition. En bon capitaine, Fournier a sorti le grand jeu pour se montrer décisif dans le money-time et conforter définitivement l'avantage acquis malgré quelques sueurs froides.

L'équipe de France n'a pas le temps de tergiverser puisque l'Euro se poursuit dès dimanche face à la Hongrie (20h30), où la victoire est impérative pour espérer décrocher une place dans le top 4 du groupe et se qualifier pour les huitièmes de finale.