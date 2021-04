Eurocoupe: exploit pour Monaco qui décroche son ticket pour la finale

Les basketteurs de Monaco se sont imposés à la dernière seconde sur le parquet des Espagnols de Gran Canaria 76 à 74, et se sont qualifiés pour la finale de l'Eurocoupe, la deuxième compétition européenne derrière l'Euroligue, vendredi soir. Les Monégasques brigueront le titre contre Bologne ou Kazan.

Monaco dans l'histoire ! Après son succès en Principauté mardi (82-77), la Roca Team s'est imposée à Gran Canaria vendredi lors du match retour des demi-finales d'Eurocup (74-76). Les hommes de Zvezdan Mitrovic ont fait le trou en deuxième quart-temps comme lors du match 1 (24-9 contre 24-5 mardi) avant de se faire reprendre dans le QT3 et de vivre un QT4 d'un stress indescriptible conclu par un shoot de Rob Gray à un dixième du buzzer (alors que la lumière du buzzer s'était allumée!)

Portée par une solidarité défensive (14 rebonds pour Inglis et Lessort), des artilleurs comme Dee Bost (15 pts) ou JJ O'Brien (15 pts) et un énorme Marcos Knight (17 pts, 8 rebonds, 5 passes), la Roca Team se qualifie donc pour la première finale d'Eurocup (C2) de son histoire. Ce sera la 20e participation d'un club français en coupe d'Europe (Euroleague et Eurocup confondues pour onze clubs).

Bologne ou Kazan en finale

Première de son Top 16, vainqueur de Podgorica en quarts, la Roca Team poursuit sa chevauchée fantastique et affrontera en finale soit Bologne soit Kazan, les Russes ayant poussés les Italiens à un match 3 en s'imposant ce soir (85-81).

Un ticket pour la prochaine Euroleague lui est quasiment promis. Il faudra pour cela s'imposer en finale ou perdre et que dans le même temps Valence (ESP) ne termine pas dans le Top 8 d'Euroleague cette année. Or, le Zenit, vainqueur de Tel Aviv ce vendredi soir n'est plus qu'à une victoire (face au Panathinaikos lundi) de déloger Valence des play-offs.