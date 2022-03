Euroligue: le Final Four délocalisé à Belgrade à cause du Covid

Le Final Four de l'Euroligue, intitialement prévu à Berlin, va être organisé à Belgrade les 19 et 21 mai prochains. Les mesures anti-Covid en vigueur dans la capitale allemande étaient trop contraignantes.

Le Covid perturbe encore le monde du sport. Le Final Four de l'Euroligue, qui devait se tenir à Berlin, a été délocalisé à Belgrade vendredi en raison des mesures sanitaires en vigueur dans la capitale allemande jugées contraignantes par la plus prestigieuse compétition de basket européen entre clubs.



"Cette décision a été prise dans le but de donner aux supporters de l'Euroligue la possibilité de se rendre à l'événement sur place tout en garantissant aux joueurs l'accès à la ville", ont précisé les organisateurs de la compétition dans un communiqué.

Un retour dans la capitale serbe, quatre ans après

"Les mesures sanitaires en Allemagne, si elles étaient prolongées, ne permettraient pas à un grand nombre de supporters d'assister au Final Four et devraient même empêcher certains joueurs d'y participer", justifient-ils. L'Allemagne demande encore aux personnes voulant entrer sur son territoire de présenter des vaccinations complètes et/ou d'effectuer une quarantaine de 10 à 14 jours selon leur pays d'origine.



C'est donc à la Stark Arena (15.000 places) de Belgrade que se disputeront les demies de l'Euroligue, le 19 mai, puis la finale et le match pour la troisième place le 21. Le Final Four retourne dans la capitale serbe, quatre ans après le dixième titre conquis par le Real Madrid face à Fenerbahçe.