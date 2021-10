Euroleague: l'incroyable exploit de Monaco, qui signe une folle remontée contre le CSKA Moscou

Un temps menés de 22 points, les joueurs de Monaco ont tout renversé en deuxième période pour faire tomber le CSKA Moscou, dans le cadre de la septième journée d'Euroleague.

Monaco a encore franchi un cap en s'imposant face au CSKA Moscou (97-80), un très grand d'Europe, ce vendredi soir lors de la septième journée d'Euroleague, à la suite d'une deuxième période exceptionnelle.

Il y a eu deux Monaco contre le CSKA Moscou. Avant la pause, les hommes de Zvezdan Mitrovic, tétanisés par l'enjeu, à l'image de Mike James, ont été submergés. Puis, encore à l'image du meneur américain sur son panier offrant +14 à Monaco (90-76, 39e), ils sont été parfaits de combativité pour terminer la rencontre avec le plus gros écart du match (+17). De -22, à +17, Monaco a fait un grand écart, comme celui, émotionnel, du public de la Salle Gaston-Médecin.

Avec cette victoire contre un grand d'Europe, la plus belle de l'histoire du club à domicile, Monaco (quatre victoires, trois défaites) passe son adversaire au classement et s'installe dans le Top 8 de l'Euroligue, à la septième place.

Le début de rencontre a pourtant été cauchemardesque pour les Monégasques. Rapidement menés 0-6, Monaco a mis trois minutes pour inscrire ses premiers points. Malgré l'entrée de Mike James, capitaine d'un soir, Monaco a continué à sombrer pour cumuler un déficit de 18 points (7-25, 9e). Heureusement que deux paniers à trois points de la toute nouvelle recrue, Dwayne Bacon, et de Rob Gray, sur le fil, ont permis de rester au contact à la fin du premier quart-temps (13-25).

Malgré cette réaction, le début du deuxième quart-temps a ressemblé à une punition. L'ailier Will Clyburn (15 points à la mi-temps) et son acolyte Shved (9 points) ont été dominateurs. Après avoir été menés de 22 unités (13-35, 14e), les +Roca Boys+ se sont pourtant ressaisis par l'intermédiaire de Donta Hall, combattant (15e).

Pas la première entame de match ratée

Comme à Madrid où les Monégasques avaient pris 51 points en première période, ils ont été submergés par les Moscovites (52 points à la pause). Dans un match qui devait être le sien contre l'équipe qui l'a viré la saison dernière, Mike James a eu beaucoup de mal à exister en première période.

Après allé donner l'accolade à son ex-entraîneur, Dimitri Itoudis, avant le match, il a semblé comme perturbé avant d'inscrire ses deux premiers points sur une interception à la 17e minute, après avoir raté deux lancers francs (12e).

Pourtant, la pause a tout changé. Sous l'impulsion de Hall et Bacon, à la puissance physique indiscutable, les hommes de Mitrovic ont reversé la table. Et James, auteurs belles pénétrations, s'est mis au diapason. Après avoir encaissé un 14-0 (26e), les Moscovites ont baissé les bras. Et comme contre l'ASVEL il y a deux jours, se sont inclinés sur un parquet français.