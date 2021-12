Euroleague: Le bilan des Français à mi-saison

Avec 20 représentants sur les parquets européens, la France est le troisième contingent de joueurs, derrière les Etats-Unis et la Russie, en Euroleague cette saison. Entre révélations et déceptions, il est temps de faire un premier bilan à mi-saison.

Okobo et Yabusele : la jeune génération au top

Revenu en France après trois saisons aux Etats-Unis, dont la dernière sans jouer, Elie Okobo n'était pas attendu à ce niveau aussi rapidement. Dès la première journée, l'arrière de l'ASVEL plantait 23 points au Zalgiris Kaunas. Fin octobre, il inscrivait 35 unités à Athènes face au Panathinaikos, la deuxième marque de l'histoire de la compétition pour un Français (derrière les 39 points de Nando de Colo en octobre 2019). Mais une baisse de régime depuis quelques semaines a fait perdre à l'ancien joueur des Phoenix Suns la première place du classement des marqueurs.

Autre tricolore en vue, l'intérieur du Real Madrid Guerschon Yabusele. Arrivé l'été dernier dans la capitale espagnole auréolé d'une médaille d'argent aux Jeux Olympiques après une saison accomplie avec l'ASVEL, le "dancing bear" a élevé son niveau de jeu, au point d'être le joueur le plus utilisé par le coach Pablo Laso. En presque 28 minutes passées sur les parquets, Yabusele tourne à 12,4 points et 4,5 rebonds par match.

De manière plus générale, le quatuor français des Merengues est une satisfaction. Que ce soit Thomas Heurtel, Vincent Poirier ou Fabien Causeur, qui a récemment passé le cap des 300 matchs avec le Real Madrid, tous ont su se montrer indispensables au club espagnol.

De Colo, Beaubois et Moerman en valeurs sûres

Autre satisfaction de ce début de saison, Moustapha Fall règne dans la raquette de l'Olympiacos, actuel troisième au classement. Rodrigue Beaubois et Adrien Moerman, les deux Français de l'Anadolu Efes, vainqueur de la compétition au printemps dernier, arrivent à sortir du lot au cœur d'une saison en deçà des attentes pour le club turc.

En baisse par rapport à ce dont on avait l'habitude de sa part, Nando de Colo aligne tout de même 12,1 points et 4 passes par match dans une équipe de Fenerbahçe encore hésitante avec seulement 7 victoires au compteur. Malheureusement, le troisième marqueur de l'histoire de l'Euroleague va manquer plusieurs mois de compétition à cause d'une fracture à la main subie contre l'ASVEL.

Westermann et Howard tiennent leur rang

De retour en France après plusieurs saisons passées dans les plus grands clubs du continent (Zalgiris Kaunas, CSKA Moscou, Fenerbahçe, Barcelone), Léo Westermann devait apporter son expérience à une équipe de Monaco qui découvre l'Euroleague cette saison. Blessé durant le mois de novembre, le meneur alsacien avait jusque-là tenu son rang, avec 6,9 points et 3 passes par match, permettant même à la Roca Team de faire tomber le Panathinaikos, le CSKA Moscou ou le Bayern Munich. Depuis la blessure de son numéro 9, Monaco n'a remporté qu'une seule rencontre. Au point de changer de coach.

Ce changement de tête sur le banc monégasque pourrait bien être bénéfique à Yakuba Ouattara. Pour ses premiers en Euroleague, l'arrière bondissant était contenu à des missions défensives sous les ordres de Zvezdan Mitrovic. Avec l'arrivée de Sasa Obradovic, le joueur formé à Chalon a vu son temps de jeu bondir de 11 à 18 minutes par match.

Du côté de l'ASVEL, William Howard prend plaisir à scorer derrière la ligne à 3 points, à l'image de son tir de la gagne sur le parquet de Monaco. Il est même le leader de la compétition dans ce domaine avec près de 49% de réussite.

Wembanyama en difficulté

Sa signature l'été dernier était un gros coup pour Tony Parker et l'ASVEL. Handicapé par plusieurs blessures, dont une dernière à l'épaule, Victor Wembanyama a du mal à enchaîner. Mais s'il n'a joué que six fois cette saison Euroleague, il a laissé entrevoir son talent, comme face à Baskonia où il a cumulé 10 points, 5 rebonds et 3 contres.