Basket, Fenerbahçe: la tuile pour Nando de Colo, absent plusieurs semaines

Sorti en cours de match ce jeudi soir lors de la rencontre d’Euroligue opposant l’ASVEL à Fenerbahçe, Nando de Colo connaît la nature de sa blessure. Le club turc a communiqué que le Français souffre d’une fracture du deuxième métatarsien de la main gauche. Un pépin physique risquant de lui faire manquer plusieurs mois de compétition selon L'Equipe.

Double coup dur pour Fenerbahçe. Leader au sein de son championnat, les Turcs n’ont pas connu le même succès en Euroligue ce jeudi avec cette défaite face à l’ASVEL (84-82). Pour ne rien arranger, Nando de Colo (34 ans) a dû sortir du parquet suite à une blessure.

Un pépin physique dont la nature est maintenant connu. Le Français souffre "d’une fracture du deuxième métatarsien de la main gauche", comme communiqué par le club. Si aucune durée d’indisponibilité n’a été précisée, ce type de blessure est susceptible d’éloigner l’international français pendant quelques semaines. Selon L'Equipe, il devrait même être out trois ou quatre mois.

Le message de Nando de Colo

En réaction à cette nouvelle, le Basketteur a partagé sa frustration sur les réseaux sociaux, tout en assurant qu’il reviendra plus fort: "Je vais toujours faire de mon mieux pour aider l’équipe. Merci pour les messages."

Dans un entretien accordé à l’AFP au mois de novembre, le vice-champion olympique était conscient qu’au vu de son âge, il est plus susceptible de se blesser lors des rencontres: "Evidemment, il y a plus d’efforts à faire quand on prend de l’âge, physiquement il faut faire attention à tous les pépins physiques."