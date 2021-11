Euroleague: nouvelle défaite pour Monaco, surclassé par l'Efes

L’AS Monaco a été largement dominée par les Turcs d’Efes Anadolu Istanbul 98-77 ce vendredi lors de la 11e journée d'Euroleague.

Monaco a subi un deuxième revers d'affilée en Euroleague, surclassé vendredi 98-77 par le champion en titre l'Efes Anadolu Istanbul, lors de la 11e journée. L'ASM a connu de meilleures semaines: sa tournée orientale s'est conclue par une nouvelle défaite sur les rives du Bosphore après son revers mercredi à Tel-Aviv (95-84). Une soirée qui confirme les difficultés monégasques hors de la salle Gaston-Médecin (une seule victoire) même si Istanbul n'était pas la destination idéale pour inverser la tendance.

Le show Beaubois

Après quatre défaites pour commencer sa nouvelle campagne d'Euroleague, le tenant du titre a redressé la barre et revient à hauteur de Monaco et ses cinq succès, à une victoire du top 8 qui offre une place en play-offs. Monaco a plongé défensivement dans le deuxième quart-temps - accusant jusqu'à 20 unités de retard (58-38) - mis dans les cordes par l'arrière français Rodrigue Beaubois, auteur de huit points dans la période dont deux shoots derrière la ligne à trois-points.

Deux jours après ses 29 points contre l'Olympiacos, le champion NBA avec Dallas, il y a dix ans, a empilé 17 points et sept passes décisives. Grâce à son intérieur lituanien Donatas Motiejunas (meilleur scoreur du match avec 21 points), la Roca Team s'est plusieurs fois approchée à six longueurs dans le dernier quart temps. Les hommes de Zvezdan Mitrovic ont l'occasion de se relancer dans la course aux play-offs de l'Euroligue à domicile face à leur rival français Villeurbanne lors de la prochaine journée vendredi.