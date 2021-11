Euroleague: l’Asvel arrache la victoire contre Monaco sur un panier complètement fou du milieu de terrain

Le choc 100% français de la 12e journée d’Euroleague entre Monaco et l’Asvel a été reporté par l'équipe de TJ Parker 85-84 grâce à un panier inscrit du milieu de terrain par William Howard sur le buzzer.

Un panier du milieu de terrain pour la gagne sur le buzzer! C'est ce qu'a réalisé William Howard, vendredi soir dans la salle Gaston-Médécin pour permettre à Lyon-Villeurbanne de l'emporter à l'arrachée à Monaco (85-84) lors de la 12e journée de l'Euroleague. Cette victoire à l'extérieur permet aux hommes de TJ Parker de revenir dans le Top 8 européen, avec sept victoires et cinq défaites. En revanche, la "Roca Team" enchaîne une troisième défaite consécutive et s'en éloigne. Les arbitres ont mis de longues minutes à valider le panier du terrain inscrit par Howard.



Alors que Paris Lee pensait avoir réussi une dernière interception, Howard, le meilleur marqueur du match avec 23 points s'est offert un panier de rêve du milieu de terrain.

Mais son équipe, qui menait de huit points à la pause (40-48) aurait tout aussi bien pu perdre, tant, elle a dilapidé son avance en deuxième mi-temps. Car après la pause, sous l'impulsion d'un Mike James enfin au niveau (9 points dans le 3e quart-temps), d'un Paris Lee en feu (19 points) et d'une défense retrouvée, les Monégasques sont revenus à égalité à la fin du 3e quart-temps (62-62).

Une fin de match exceptionnelle

Dans son style habituel, le Lituanien Donatas Motiejunas a même redonné l'avantage aux siens (64-62, 32e) dès le début du dernier quart-temps, qui s'est joué à couteaux tirés. Monaco a même mené 81-78 (39e). mais cela n'a pas suffi. Lee a raté un lancer-franc crucial, James s'est blessé. Et Howard s'est lâché...

Après un début de match dominé par l'Asvel, adroit à l'image des deux premiers points du capitaine Charles Kahudi, et bon en défense (0-8, 4e), après un panier à trois points d'Elie Okobo (4-13, 9e), l'ASM est enfin entrée dans son match. Le temps mort demandé par Zvezdan Mitrovic a fait son effet. Monaco s'est mis à défendre de façon plus agressive. Les trois points de Lee (9-15, 7e) et le dunk du puissant Donta Hall (13-15, 8e) ont mené à l'égalisation. Dès lors, le mano a mano pouvait débuter: 22-21 pour l'Asvel à la fin du premier quart-temps, 29-28 pour Monaco à la 15e minute, 35-35 à la 18e. Jusqu'à une fin de match exceptionnelle pour l'Asvel et cruelle pour Monaco.