Euroligue: l'Etoile Rouge de Belgrade fustige la "politisation" des joueurs à propos d'une banderole pro-Ukraine

Le club de basket serbe de l'Etoile Rouge de Belgrade s'oppose aux prises de position pro-ukraine dans le conflit avec la Russie.

Le club serbe de basket de l'Etoile Rouge de Belgrade, après avoir demandé à ses joueurs de refuser de tenir une banderole de soutien à l'Ukraine avant leur match d'Euroligue dimanche à Kaunas (Lituanie), a fustigé lundi la "politisation du geste des joueurs". "Dans nos communications officielles avec l'Euroligue et la direction du club Zalgiris (Kaunas), nous avons clairement fait savoir plusieurs jours avant la tenue du match que nous ne permettrions pas une politisation et que nous ne porterions pas de banderole avec le drapeau de quelque pays que ce soit", a expliqué le club dans un communiqué.

L'équipe de Belgrade, ville hôte du Final Four de la reine des compétitions européennes du 19 au 21 mai, a souligné qu'en tant que représentante de son pays, elle se devait de "suivre la position officielle" de la Serbie sur la guerre en Ukraine, position qui est "claire" selon elle. La Serbie a condamné l'invasion russe de l'Ukraine devant les Nations unies mais refuse d'imposer des sanctions à Moscou. L'Etoile rouge a en outre dit vouloir "couper court à toute spéculation et politisation du geste des joueurs".

Aaron White se désolidarise sur Twitter

Mais l'intérieur américain du club, Aaron White, a de son côté marqué son opposition à la guerre. "En tant qu'équipe, on nous a dit de ne pas toucher le drapeau. Je tiens à préciser que je ne soutiens pas la guerre et que je veux la paix dans le monde", a écrit le joueur sur son compte Twitter.

Avant le match, seuls les joueurs du Zalgiris Kaunas et les trois arbitres ont tenu la banderole aux couleurs bleue et jaune de l'Ukraine, sur laquelle on pouvait lire: "Stop War" (Arrêtez la guerre, NDLR) en lettres capitales.

L'Etoile rouge a demandé à l'Euroligue de "réagir d'urgence, d'ouvrir une procédure disciplinaire et de sanctionner cette violation des principes de base et règles de l'Euroligue", poursuit le communiqué. "L'Etoile rouge doit-elle à son tour exiger des participants aux matchs à Belgrade de porter une banderole avec l'inscription "le Kosovo est serbe" ?", s'est interrogé le club, se référant à l'ex-province serbe à majorité albanaise qui a proclamé unilatéralement son indépendance en 2008.