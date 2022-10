Euroligue: Monaco frappe fort en s’offrant l'Anadolu Efes Istanbul, double tenant du titre

Monaco s’est offert un succès de prestige ce jeudi soir en Euroligue en battant l’Anadolu Efes Istanbul, double tenant du titre (95-92). En attendant la fin de la deuxième journée, le Club du Rocher est leader de la plus prestigieuse des compétitions européennes.

La Roca Team envoie un message au Vieux Continent. Monaco s'est offert en prolongation l'Efes Istanbul (95-92), le double tenant du titre de l'Euroligue, ce jeudi à domicile lors de la deuxième journée de la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Ce succès de prestige, le deuxième après la victoire la semaine passée contre le Virtus Bologne, lance idéalement la Roca Team, qui doit se classer parmi les huit premiers pour retrouver les play-offs. En attendant la fin de cette deuxième journée, l’équipe de Betclic Elite est leader de l’Euroligue.

Okobo: "C'était intense"

Monaco a cependant eu besoin de tout le sang-froid de Mike James pour rester en vie à la fin du quatrième quart-temps. La star américaine (19 points) a envoyé le Club du Rocher en prolongation d'un tir en déséquilibre (82-82) avec 28 secondes à jouer. La recrue tricolore Adrien Moerman, promue capitaine, a quant à elle brillé face à son ancien club (14 points).

"C’était intense, on savait que ça allait être difficile, a confié Elie Okobo au micro de Skweek après la rencontre. On s’est battus, on a rien lâché, on a bien joué en équipe et on a bien défendu. Il faut rester concentré, il y a des gros matchs qui arrivent à l’extérieur."

La semaine prochaine, Monaco va se déplacer sur le parquet du Maccabi Tel Aviv (mardi à 20h05) puis sur celui du Panathinaïkos (vendredi à 20h). Histoire de continuer à affirmer ses ambitions sur la scène européenne.